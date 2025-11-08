Momčadski kolege vode veliku bitku u Japanu

Sébastien Ogier i Elfyn Evans vode žestoku borbu za naslov svjetskog prvaka nakon što u subotu, trećeg dana, relija po Japanu, Francuz ima prednost od samo 6,5 sekundi pred Velšaninom.

Dva Toyotina vozača povećala su prednost nad suparnicima i mogu skupiti još više bodova u nedjelju s događajima "Super Sunday" i "Power Stage", koji će se dodati njihovom ukupnom broju bodova.

Elfyn Evans stigao je u Japan, pretposljednju rundu WRC-a, s prednošću od 13 bodova nad Ogierom u ukupnom poretku. Jedno natjecanje može donijeti najviše 35 bodova: 25 za ukupnu pobjedu, 5 za "Super Sunday" (na temelju konačnih rezultata etape) i još 5 za "Power Stage", posljednji specijalni ispit relija, koji dodjeljuje dodatne bodove petorici najboljih.

Velšanin, koji je pobijedio u Japanu 2023. i 2024., cilja na svoj prvi naslov svjetskog prvaka, dok bi 41-godišnji Ogier mogao osvojiti svoju devetu krunu, izjednačen s kolegom Francuzom Sébastienom Loebom.

Dva vodeća vozača iskoristila su blago jesensko vrijeme do sada kako bi dominirali subotnjim etapama na japanskom asfaltu, koji je često bio sklizak od otpalog lišća, posebno na šumovitim dijelovima u prefekturi Aichi, nedaleko od planine Fuji. Ogier je pobijedio u posljednje tri etape dana, dok je 36-godišnji Evans bio najbrži u prve dvije.

Francuz Adrien Fourmaux (Hyundai) završio je u subotu ukupno treći, 23,6 sekundi iza Ogiera i 17,1 sekundi iza Evansa, nakon što je pobijedio u prve dvije etape dana. Aktualni svjetski prvak Thierry Neuville (Hyundai) iz Belgije, koji je slavio prošle godine u Japanu, bio je prisiljen odustati zbog problema s mjenjačem.