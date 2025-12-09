Naši Portali
'VELIKI POVRATAK'

Modrić se oglasio nakon velike pobjede i oduševio navijače Milana

Serie A - Torino v AC Milan
CLAUDIA GRECO/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
09.12.2025.
u 12:20

Torino je poveo s 2:0 već u 17. minuti zahvaljujući golovima Nikole Vlašića iz kaznneog udarca u 10. minuti i Kolumbijca Duvana Zapate sedam minuta kasnije

Nogometaši Milana slavili su na gostovanju u Torinu kod istoimenog protivnika s 3:2 u 14. kolu Serie A i bodovno se izjednačili s Napolijem na vrhu talijanskog prvenstva. Rossoneri su zahvaljujući boljoj gol-razlici i preskočili aktualne prvake te su lider prvenstva nakon 14 kola.

Torino je poveo s 2:0 već u 17. minuti zahvaljujući golovima Nikole Vlašića iz kaznneog udarca u 10. minuti i Kolumbijca Duvana Zapate sedam minuta kasnije. Preokret Rossonerima donijeli su Adrien Rabiot u 24. minuti i Christian Pulisic dvama golovima u 67. i 77. minuti.

Doznajemo: Mamić želi dovesti Brunu Petkovića! Već je povukao prvi potez

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je cijeli susret za i ponovno bio jedan od najboljih igrača Milana. Dan nakon velikog preokreta oglasio se na društvenim mrežama fotografijama s jučerašnje utakmice i dodao opis "Veliki povratak" te dodao crvenu i crnu boju, simbole Milana.


Navijači su mu ekspresno odgovorili u komentarima uz emojije koze, koji označavaju najvećeg igrača svih vremena, a drugi su ga nazivali legendom. Neki su pisali poruke poput "Još uvijek nam nedostaješ u Madridu", budući da je Modrić nakon 13 godina napustio madridski Real ovog ljeta. 
Milan Luka Modrić

