Modrić se oglasio nakon velike pobjede i oduševio navijače Milana

Nogometaši Milana slavili su na gostovanju u Torinu kod istoimenog protivnika s 3:2 u 14. kolu Serie A i bodovno se izjednačili s Napolijem na vrhu talijanskog prvenstva. Rossoneri su zahvaljujući boljoj gol-razlici i preskočili aktualne prvake te su lider prvenstva nakon 14 kola.

Torino je poveo s 2:0 već u 17. minuti zahvaljujući golovima Nikole Vlašića iz kaznneog udarca u 10. minuti i Kolumbijca Duvana Zapate sedam minuta kasnije. Preokret Rossonerima donijeli su Adrien Rabiot u 24. minuti i Christian Pulisic dvama golovima u 67. i 77. minuti.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je cijeli susret za i ponovno bio jedan od najboljih igrača Milana. Dan nakon velikog preokreta oglasio se na društvenim mrežama fotografijama s jučerašnje utakmice i dodao opis "Veliki povratak" te dodao crvenu i crnu boju, simbole Milana.

Navijači su mu ekspresno odgovorili u komentarima uz emojije koze, koji označavaju najvećeg igrača svih vremena, a drugi su ga nazivali legendom. Neki su pisali poruke poput "Još uvijek nam nedostaješ u Madridu", budući da je Modrić nakon 13 godina napustio madridski Real ovog ljeta.