KAO U MATRIXU

Nevjerojatno! Igrač Cityja u TV prijenosu nestao na par sekundi, iza svega leži jasan razlog

Screenshot/Arena Sport
Autor
Edi Džindo
18.03.2026.
u 13:05

Sve je počelo trenutkom koji je na prvi pogled djelovao kao tehnički kvar ili čak neka vrsta "glitcha iz Matrixa". Tijekom prve utakmice osmine finala Lige prvaka između Real Madrida i Manchester Cityja (3:0 pobjeda Reala), belgijski krilni igrač iz redova Cityja, Jérémy Doku je u prijenosu uživo doslovno nestao na nekoliko sekundi.

Gledatelji su zbunjeno gledali kako se njegovo tijelo stapa s pozadinom, dok su društvene mreže gotovo odmah eksplodirale teorijama, od loše produkcije do digitalnih manipulacija. No, u stvarnosti je bilo riječ o kombinaciji boje dresa, LED reklamnih panela i sustava proširene stvarnosti koji se koristi u modernim TV prijenosima.

Doku je nosio maslinasto zeleni dres čija se nijansa gotovo savršeno poklapala s dinamičnim reklamama na rubu terena. Kako današnji prijenosi koriste napredne tehnologije za umetanje virtualnih oglasa (takozvani augmented reality, odnosno proširena stvarnost), sustav je u određenim trenucima pogrešno prepoznao dijelove njegova tijela kao dio pozadine. Rezultat je bio vizualni efekt u kojem se činilo kao da Doku potpuno nestaje.

Proširena stvarnost u sportskim prijenosima više nije novost. Već godinama gledamo virtualne reklame koje se razlikuju ovisno o državi u kojoj se utakmica emitira, grafike koje se 'lijepe' na teren, pa čak i statistike koje se prikazuju kao da lebde iznad igrača. Ono što se mijenja jest razina sofisticiranosti tih sustava. Algoritmi danas u realnom vremenu prepoznaju igrače, linije terena, pokrete kamere i svjetlosne uvjete, kako bi sve izgledalo što prirodnije. Međutim, upravo ta kompleksnost otvara prostor za pogreške koje mogu proizvesti neobične, pa i nadrealne vizualne efekte.

Dokuov slučaj nije izoliran. U nekoliko drugih utakmica zabilježeni su trenuci u kojima lopta "nestaje" iza digitalnih reklama, igrači izgledaju kao da imaju prozirne dijelove tijela, ili se sjene ne poklapaju s kretanjem na terenu. Često ljudsko oko brzo "ispravi" te anomalije i mozak ih zanemari, no kada su izraženije, stvaraju osjećaj nelagode jer krše osnovna pravila percepcije. U neku ruku, ono što vidimo više nije potpuno pouzdano.

U širem kontekstu, postavlja se pitanje koja je granica između stvarnog i digitalnog u sportu. Nogomet se tradicionalno smatra jednim od "najčišćih" oblika zabave – 22 igrača, lopta i travnjak. No današnji gledatelj zapravo ne gleda sirovu stvarnost, nego slojevitu verziju stvarnosti filtriranu kroz tehnologiju. Kamera bira kut, softver dodaje elemente, a produkcija oblikuje konačno iskustvo. Kada se toj slici pridodaju AR elementi koji mogu utjecati čak i na percepciju igrača, dolazimo do situacije u kojoj prijenos više nije samo prikaz događaja, nego njegova reinterpretacija.

S druge strane, ovakve tehnologije donose i očite prednosti. Omogućuju personalizirane oglase, bogatije analize i atraktivnije prijenose koji privlače mlađu publiku. Klubovi i lige ostvaruju veće prihode, a gledatelji dobivaju dodatne informacije u realnom vremenu. Problem nastaje kada vizualni sloj počne ometati osnovnu funkciju prijenosa, jasno i vjerodostojno prikazivanje igre.

Kako tehnologija bude napredovala, ovakvi će se incidenti vjerojatno smanjivati, ali će se istovremeno pojavljivati novi, još kompleksniji izazovi.

tv prijenos Liga prvaka nogomet Real Madrid Manchester City Jeremy Doku

