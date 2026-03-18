Čudesna priča: Hit klub u kojem igraju Hrvati trebao je samo biti - promocija za dokumentarac

U sezoni u kojoj se talijanski nogomet ponovno puni pričama o ambicioznim projektima, malo koji klub privlači toliko pozornosti kao Como. Nekada periferna nogometna adresa, smještena uz jedno od najpoznatijih jezera u Europi, danas je simbol brzog, ali promišljenog uspona. Posebnu težinu cijeloj priči daje i hrvatski pečat jer su dio aktualne momčadi i trojica domaćih nogometaša.

Danas se o Comu govori kao o klubu koji je u kratkom vremenu prošao put od nižerazrednog eksperimenta do ozbiljnog prvoligaškog projekta. U prve dvije sezone nakon uzleta osvojeno je čak 100 bodova, a rezultatska putanja dodatno je podignuta prošlosezonskim 10. mjestom te aktualnim plasmanom pri samom vrhu ljestvice, gdje se momčad drži na četvrtoj poziciji i ravnopravno ulazi u razgovore o borbi za Ligu prvaka.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ipak, ono što ovu priču čini posebnijom od običnog sportskog uspona jest činjenica da iza svega u početku nije stajao klasičan nogometni plan. Naprotiv, vlasnici iz Indonezije nisu prvotno ni gledali Como isključivo kroz prizmu rezultata, transfera i natjecateljskih ambicija. Predsjednik kluba Mirwan Suwarso otvoreno je u razgovoru za La Gazzettu dello Sport priznao da je početna ideja bila znatno drukčija, klub je trebao poslužiti kao platforma za snimanje televizijskih dokumentaraca o indonezijskim mlađim reprezentativnim selekcijama.

- Istina je da smo kupili Como samo kako bismo tamo snimali televizijske dokumentarce o indonezijskim mlađim selekcijama, emisija je imala veliki odjek - rekao je predsjednik kluba.

Drugim riječima, Como je na početku bio zamišljen više kao medijski laboratorij nego kao sportski projekt velikih razmjera. Ideja je bila jednostavna i istodobno neobična: povezati razvoj mladih azijskih talenata s talijanskim nogometnim okruženjem, a cijelu priču pretočiti u televizijski sadržaj koji bi imao odjek i u Aziji i u Europi. Prema Suwarsovim riječima, emisija je zaista izazvala snažnu reakciju publike, što je investitorima dalo potvrdu da projekt ima vidljivost i širi potencijal.

No nogomet rijetko dopušta da stvari ostanu u okvirima prvotnog plana. Nakon plasmana u Serie C postalo je jasno da zamišljeni model više ne funkcionira kako je predviđeno. Razina natjecanja bila je viša, zahtjevi ozbiljniji, a prostor za razvoj igrača kroz eksperimentalni pristup sve uži. Mladi indonezijski talenti više nisu mogli tako jednostavno koristiti Como kao prolaznu postaju prema talijanskom nogometu, pa je prvotni koncept izgubio smisao i ekonomsku isplativost.

Upravo tada dogodio se ključni zaokret. Umjesto da odustanu, vlasnici su promijenili perspektivu. Shvatili su da pred sobom nemaju samo kulisu za televizijsku produkciju, nego klub s mogućnošću stvarnog sportskog rasta, prepoznatljivim identitetom i tržišnim potencijalom. U eri u kojoj nogometni klubovi sve češće postaju spoj sporta, zabavne industrije, brenda i globalne komunikacije, Como se savršeno uklopio u takav model. Ulaganje je iz medijskog eksperimenta preraslo u ozbiljnu nogometnu strategiju.

Velik dio današnjeg uzleta veže se uz ime Césca Fàbregasa. Nekadašnji vezni majstor Barcelone, Arsenala, Chelseaja i španjolske reprezentacije prvo je u Comu zaključio igračku karijeru, a zatim vrlo brzo prešao na trenersku klupu. Od ljeta 2024. vodi momčad i već se u ranoj fazi trenerskog puta nametnuo kao jedno od najintrigantnijih mladih imena u Italiji. Njegov Como ne gradi rezultat samo na energiji projekta i entuzijazmu vlasnika, nego i na jasnoj nogometnoj ideji, modernom pristupu te hrabrosti da se momčad razvija kroz igru, a ne samo kroz pragmatizam.

Takav razvoj događaja dodatno je pojačao interes javnosti. U talijanskom nogometu, gdje povijest, tradicija i pritisak često guše nove priče, Como se nametnuo kao osvježenje. Klub više nije promatran kao egzotična epizoda s neobičnim vlasnicima, nego kao ozbiljan natjecatelj koji zna kamo ide. Uspjeh je utoliko veći kada se uzme u obzir koliko se brzo promijenila percepcija: od projekta vezanog uz dokumentarce i razvoj mladih igrača iz Azije do sastava koji se bori s etabliranim imenima Serie A.

Za hrvatsku publiku cijela priča ima dodatnu vrijednost. U svlačionici Coma danas su trojica hrvatskih nogometaša. Martin Baturina i Ivan Smolčić imaju status prvotimaca i dio su jezgre na koju se ozbiljno računa, dok je Nikola Čavlina u ulozi pričuvnog, trećeg vratara te zasad još čeka prve službene minute. Sama činjenica da su hrvatski igrači dio jednog od najzanimljivijih projekata u Italiji daje ovoj priči i zanimljivu domaću dimenziju, posebno u trenutku kada klub više nije samo simpatičan autsajder, nego natjecateljski relevantna momčad.

Zbog svega toga, priča o Comu daleko nadilazi klasičnu kronologiju o ulaganju, promocijama i bodovima. To je primjer kako se u modernom nogometu početna ideja može potpuno transformirati. Projekt zamišljen za kamere pretvorio se u stvarni sportski uspjeh. Klub koji je trebao služiti kao razvojna kulisa postao je protagonist jedne od najzanimljivijih talijanskih nogometnih epizoda posljednjih godina.

Ako se ovakav trend nastavi, Como više neće biti samo lijepa priča sa sjevera Italije, nego i model koji će mnogi pokušati razumjeti, a vjerojatno i kopirati. Jer rijetko se događa da jedan klub u isto vrijeme uspije spojiti globalnu viziju, hrabro vlasništvo, mladog trenera, rezultatski rast i međunarodnu prepoznatljivost.