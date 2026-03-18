Hajdukov dragulj propušta vlak za SP! Koliko izostanak s popisa reprezentacije ruši njegovu cijenu?

Rokas Pukštas nije tipičan nogometaš, prema brojnim karakteristikama. Makar pričali samo i o subjektivnom dojmu. U Hajduku je postao više od pukog talenta; on je motor momčadi, neumorni "box-to-box" veznjak koji svojom energijom, inteligencijom i nevjerojatnom sposobnošću ulaska u završnicu definira modernu igru. Iako visok tek 181 centimetar, njegova skočnost i igra glavom spadaju u sam vrh lige, a sposobnost da jednako kvalitetno koristi obje noge i dobiva duele zahvaljujući urođenoj snazi, čine ga prototipom igrača kakvog svaki trener traži. Njegova polivalentnost, koja mu omogućava igranje na gotovo svim pozicijama u veznom redu, pa čak i na bekovskim, samo dodatno potvrđuje njegovu igračku zrelost. To su samo neki od atributa koje mu pripisuju skauti nekih ozbiljnih europskih sredina zadnjih mjeseci.

Uprava Hajduka prepoznala je u njemu ne samo ključnog igrača na terenu, već i strateški važan klupski kapital. Produženje ugovora do ljeta 2027. godine bio je jasan signal da se na Pukštasu gradi budućnost, kako ona sportska, tako i financijska. S učinkom od sedam pogodaka u tekućoj sezoni, on je dokazao da njegov doprinos nije samo potencijal, već konkretna, mjerljiva kvaliteta. Njegova profesionalnost ogleda se i izvan terena; poznato je da redovito traži savjete od iskusnijih suigrača poput Ivana Rakitića, upijajući znanje o pripremi, taktici i tehničkim detaljima, što pokazuje zrelost koja daleko nadilazi njegovu dob. On je dijamant čiji sjaj Hajduk namjerava i mora skupo naplatiti, nadajući se transferu koji bi mogao dosegnuti desetak milijuna eura.

Međutim, dok na Poljudu Pukštas ima status nezamjenjivog prvotimca, s druge strane Atlantika situacija je znatno složenija. San svakog nogometaša nastup na Svjetskom prvenstvu koje se 2026. godine održava upravo na domaćem tlu, za Pukštasa se čini sve daljim. Naime, izbornik američke reprezentacije, Mauricio Pochettino, objavio je popis igrača za posljednje velike provjere protiv Belgije i Portugala, a na njemu nije bilo imena Hajdukovog veznjaka. Pochettino je jasno poručio kako je ožujsko okupljanje "posljednja vrijedna prilika" za uigravanje uoči finalnog odabira putnika za Mundijal. Analitičari su Pukštasa odmah proglasili jednim od najvećih "gubitnika" ove objave, jer je propustio ključnu priliku da se nametne i integrira u momčad u naajvažnijem trenutku.

Njegov izostanak nije plod loše forme, već snažne konkurencije. Sredina terena američke reprezentacije krcata je igračima koji nastupaju u najjačim europskim ligama. Imena poput Westona McKennieja iz Juventusa, Johnnyja Cardosa iz Atlético Madrida ili Tima Weaha iz Marseillea imaju prednost ne samo zbog iskustva, već i zbog činjenice da se svaki tjedan dokazuju na najvišoj mogućoj razini. Bez obzira na Pukštasovu kvalitetu, nastupi u Hrvatskoj nogometnoj ligi jednostavno nemaju istu težinu kao utakmice u Serie A, La Ligi ili francuskom prvenstvu. To je realnost s kojom se suočava i on i Hajduk, a bitka za mjesto u avionu za Svjetsko prvenstvo sada se čini kao gotovo nemoguća misija.

Izostanak s popisa reprezentacije nije samo sportski, već i značajan financijski udarac. Svaki nastup na Svjetskom prvenstvu, posebno onom na domaćem terenu, eksponencijalno podiže vidljivost i tržišnu vrijednost igrača. Bez tog globalnog izloga, pregovaračka pozicija Hajduka slabi. Klub, koji je navodno već odbijao ponude u rangu od sedam milijuna eura nadajući se iznosu bližem deset milijuna, sada se suočava s ozbiljnim strateškim problemom. Procjene Pukštasove vrijednosti kreću se između 4,5 i šest milijuna eura, a bez Mundijala će biti znatno teže opravdati traženi dvoznamenkasti milijunski iznos.

Budućnost za Pukštasa sada leži u idućem prijelaznom roku. Transfer u jednu od "liga petice", pri čemu se najčešće spominju Bundesliga i Serie A, nameće se kao nužnost. Takav iskorak ne samo da bi ga vratio na radar izbornika za buduće cikluse, već bi i potvrdio njegovu klasu na najvišoj razini. Iako su vrata Svjetskog prvenstva 2026. gotovo zatvorena, za mladića njegovog karaktera i talenta to je samo još jedan izazov na putu prema vrhu.