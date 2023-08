Modrić kaže da je Livi golmančina, a svijet je zadivio na Svjetskom prvenstvu

Sad ili nikad - tako su stvari stajale kada je bila riječ o transferu Dominika Livakovića. Svi dobri igrači posljednih godina odlazili su iz Dinama u veće europske klubove, ali on nikako nije uspijevao napraviti taj iskorak.

“Ma, taj nikad neće nikamo otići”, čuli smo nekoliko puta u kafićima za vrijeme utakmice, ali Livaković ipak odlazi, nakon dugih osam godina vjernosti plavom dresu.

Ruku na srce, zaslužio je transfer u Fenerbahçe. Dobar je vratar, toliko dobar da je nakon odlaska Danijela Subašića postao prvi golman hrvatske nogometne reprezentacije. I povjerenje izbornika Zlatka Dalića potpuno je opravdao. One njegove obrane na Svjetskom prvenstu 2022. bacile su na njega neko sasvim novo svjetlo.

O Livakovićevu odlasku u Fenerbahçe već se neko vrijeme šuška, a sada je sve i potvrđeno. U Maksimir bi trebalo stići oko devet milijuna eura plus bonusi. Turski klub potvrdio je da je Livi obavio liječničke preglede u Istanbulu, a već je sinoć predstavljen i navijačima na stadionu u Istanbulu.

O tome koliko su ga Turci jako htjeli govori činjenica da su - u slučaju da ih je odbio - bili spremni dovesti Keylora Navasa (36) ili Davida de Geu (32). Svatko tko prati nogomet zna o kakvim se vratarskim veličinama radi, a oni su bili tek zamjene za Livakovića. Naravno, Hrvat je od njih mlađi, ima 28 godina i može dati još puno toga.

A puno toga dao je i Dinamu u hrvatskim natjecanjima, u Ligi prvaka, Konferencijskoj ligi, Europskoj ligi... Osvojio je s plavima šest naslova prvaka Hrvatske te dva puta Hrvatski kup, a bio je i kapetan maksimirske momčadi.

Inače, rođen je u Zadru, a u tom je gradu i započeo karijeru. Nakon Zadra, nastavio je karijeru u Zagrebu, pa je prešao u Dinamo, za koji je dosad nastupio 290 puta te 135 puta sačuvao mrežu netaknutom.

Dobre igre u Dinamu dovele su ga i do hrvatske reprezentacije, za koju je nastupio 45 puta te s njom osvojio srebrnu i brončanu medalju na svjetskim prvenstvima.

25.09.2022., stadion Ernst Happel, Bec, Austrija - UEFA Liga nacija, Liga A, skupina 1, 6. kolo, Austrija - Hrvatska. Slavlje hrvatskih igraca nakon pobjede nad Austrijom i osvojenim prvim mjestom u skupini. Dominik Livakovic, Luka Modric, Domagoj Vida, Ivan Perisic.

U rujnu ga čekaju nove utakmice s reprezentacijom, kao i neke za novi klub. Naime, Fenerbahçe se bori za ulazak u Konferencijsku ligu s nizozemskim Twenteom. Livi će moći nastupiti tek u uzvratnoj utakmici 31. kolovoza.

Inače, Fener je trenutačno vodeći u turskom prvenstvu (odigrana su tek dva kola), na Transfermarktu procijenjen je na 211 milijuna eura, a posljednji je put turski prvak bio 2014. U toj momčadi našeg vratara čekaju Dušan Tadić i Edin Džeko.

Livakovića će u momčadi Dinama zamijeniti Ivan Nevistić (25). Možda i on jednog dana dođe do toga da za njega kažu da je “golmančina” kao što je to za Livija rekao Luka Modrić na SP-u. No naš je reprezentativni vratar uz podršku reprezentativnog kapetana imao i podršku obitelji. Bio je iznimno povezan s pokojnim djedom Vojmilom koji mu je, kako sam tvrdi, bio najveća podrška.

- Od samih početaka uz mene je bio djed i on je najzaslužniji za ovo gdje sam danas - rekao je u jednom intervjuu Dominik te otkrio da je počeo trenirati nogomet sa šest godina, a golmanom je postao već na drugom treningu.

Osim djeda, poticali su ga i otac Zdravko Livaković koji je aktivan u politici, majka Manuela, čiji je rođak legendarni napadač jugoslavenske reprezentacije Josip Skoblar, a tu je i supruga Helena.

Naime, Livaković se vjenčao u lipnju prošle godine, potkraj te godine očarao je svijet na SP-u, a ovog ljeta dočekao je i transfer u Tursku. Ako netko kaže da ovo nije njegovo razdoblje, ne znamo čije onda jest.

Dominik je osim nogometa trenirao i košarku, a dobar je i u odbojci, a kako mu je cijela obitelj visokoobrazovana, i on je krenuo u tom smjeru. Uz loptu, naravno. Osim djeda koji je bio liječnik i uz oca inženjera, baka je bila profesorica engleskog. Dominik je stoga nakon završetka gimnazije upisao diplomaciju i međunarodne odnose, ali je zbog nogometa studij stavio na pauzu.