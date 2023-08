VIDEO Pogledajte kako su navijači Fenerbahčea dočekali Livakovića

Dominik Livaković (28) je u četvrtak otišao u Istanbul kako bio obavio liječnički pregled i potpisao ugovor s turskim Fenerbahčeom. Klub ga je izveo pred navijače na stadionu, a oni su skandirali njegovo ime.

Livaković je otišao iz Dinama na dan kada plavi igraju utakmicu play-offa Europa lige protiv Sparte. Njegovu će zadaću na golu preuzeti Ivan Nevistić. Transfer je Turke stajao deset milijuna eura. Devet milijuna u odšteti i milijun u bonusima.

VEZANI ČLANCI:

Transfer se događa u jeku velikih promjena za Dinamo. U ponedjeljak je hrvatski prvak raskinuo ugovor s Igorom Bišćanom i doveo Sergeja Jakirovića. Ovoga tjedna je klub napustio i Josip Šutalo koji je otišao u Ajax, a sve je bliže i transfer Luke Ivanušeca u Feyenoord. Spekulira se i o odlasku Brune Petkovića u Trabzonspor, no napadač će večeras nositi kapetansku traku.

Za Dinamo je Livaković u osam godina nastupio 290 puta. Osvojio je šest naslova prvaka Hrvatske i dva Kupa. Postao je prvi vratar vatrenih za koje je igrao 45 puta.

Dominik Livaković being presented to the fans of Fenerbahce. 🚨pic.twitter.com/d6jUFLko3m