Modrić je ogorčen zbog suca nakon poraza Hrvatske. Pogledajte što mu je poručio kapetan vatrenih

RIJEČ STRUČNJAKA

Bit ću grub prema sucu - ovo što je sudio protiv Hrvatske u životu nisam vidio

- Moram biti grub prema sucu, ovakvo nešto ja u svojem životu nisam vidio. Ne znam što je Sučić napravio da bi to zaslužio, po meni to nije bio ni prekršaj. Meni su oba ta kartona bila smiješna. To je košarkaški faul bio, stvarno ne znam što da kažem - nezadovoljan je bio Musa.