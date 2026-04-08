Sjajni vatreni dostiže legendu Bayerna: takav niz nema niti jedan Hrvat, čak ni Modrić!

Hrvatska nogometna reprezentacija u ovom trenutku posjeduje četvoricu nogometaša u tri kandidata za naslove prvaka u ligama Petice: u Engleskoj Matea Kovačića i Joška Gvardiola u Manchester Cityju, u Italiji Petra Sučića u Interu, te Josipa Stanišića u njemačkom lideru Bayernu.



U našemu fokusu danas će biti 25-godišnji Josip Stanišić, ne samo u kontekstu njegove standardnosti u jednoj od najsnažnijih europskih momčad, nego i zbog pomalo zadivljujuće činjenice kako je Josip u svoja 32 ovosezonska nastupa za Bayern u svim natjecanjima igrao na čak tri pozicije: lijevog i desnog braniča, te stopera. Gdje god zaškripi u obrani, uskače polivalentni Josip – što ga naravno svrstava među najtraženije europske obrambene igrače. Njegova tržišna vrijednost u ovom trenutku je čak 35 milijuna eura – i spada među deset najvrjednijih svjetskih desnih braniča.

Reputacijski gledano - Josip je već sad najznačajniji desni branič kojega je hrvatsi nogomet ikada imao.



Josip Stanišić zapravo je jedna od najintrigantnijih figura šampionskog Bayerna. Podsjetimo najprije na podatak kako je naš reprezentativac Josip postao tek drugi igrač u povijesti Bundeslige koji je titulu osvajao dvije uzastopne sezone s dva različita kluba: 2023. godine s Bayernom i 2024. s Bayerom. Jedini koji je isti pothvat ostvario prije njega bio je Austrijanac August Starek prije 57 godina. On je, naime, 1968. godine titulu prvo osvojio s Nürnbergom, a godinu kasnije i s Bayernom, i to pod vodstvom hrvatskog trenera Branka Zebeca.



Međutim, Stanišićev životopis već sada sadrži podatak kakvim ne raspolaže niti jedan hrvatski reprezentativac u nekom inozemnom klubu, ni bivši, ni sadašnji: naime, Josip u Bundesligi ima čak pet naslova prvaka u nizu: 2021., 2022., 2023. i 2025. s Bayernom i 2024. godine s Bayerom. To znači da Josip već sad, s 26 godina, ima više naslova prvaka u Petici od legendi hrvatskog nogometa Luke Modrića (4) i Ivana Rakitića (4), a na putu je da dostigne rekordera Marija Mandžukića, koji je s Bayernom (2013., 2014.) i Juventusom (2016.-2019.) osvojio čak šest naslova prvaka.



Bayern u subotu, 11. travnja, igra kod kuće bundesligašku utakmicu protiv St. Paulija. Zaigra li u njoj Stanišić i jednu minutu, ostvarit će pothvat kakav je do sada uspio samo jednom hrvatskom nogometašu: bit će mu to stoti nastup za Bavarce! Jedini Hrvat koji je dosegnuo tu magičnu brojku do sada je Robert Kovač sa 144 nastupa.



No, Robert s Bayernom ima „samo” dva naslova prvaka, a Stanišiću se upravo smiješi već peti! Po tome već spada u Bayernove legende, a tek je navršio 26 godina. Ostane li Josip u Bayernu i u sljedećoj sezoni – i poštede li za ozljede – bit će okrunjen kao Hrvat s najviše nastupa za jedan od najvećih svjetskih klubova.



I još nešto: za Bayern su kroz povijest nastupala 14-orica hrvatskih nogometaša, a samo dvojica njih postala su s Bavarcima europski prvaci: 2013. Mario Mandžukić i 2020. Ivan Perišić. Stanišić je upravo na putu da im se pridruži.





Hrvati koji su nastupili za prvu momčad Bayerna:



Božidar Senčar 11

Ante Vučkov 1

Zlatko Škorić 4

Niko Kovač 51

Robert Kovač 144

Danijel Pranjić 85

Ivica Olić 80

Mario Mandžukić 88

Fabian Benko 1

Ivan Perišić 35

Gabriel Vidović 8

Lovro Zvonarek 5

Filip Pavić 1

Josip Stanišić 99.