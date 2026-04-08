VIDEO Perišić oduševio Nizozemce ovim potezom: Zgrabio je mikrofon pa poveo pjesmu

Nogometaši nizozemskog PSV-a prošlog su vikenda i matematički osigurali osvajanje trećeg uzastopnog naslova prvaka. Oni su s 4:3 svladali Utrecht, dok je prvi pratitelj Feyenoord remizirao 0:0 s Volendamom što znači da PSV pet kola prije kraja ima 17 bodova prednosti i više tu prednost ne može ispustiti.

Igrači i vodstvo kluba tradicionalno su s navijačima proslavili osvajanje novog naslova, a jednu od glavnih uloga na velikom slavlju odigrao je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić. On je preuzeo ulogu prezentera i sam predstavljao svoje suigrače dok su redom izlazili na pozornicu. Posebno je entuzijastičan bio kod predstavljanja bosanskohercegovačkog reprezentativca Esmira Bajraktarevića.

"Bosna, Bosna", Esmire, Esmire" - skandirao je Perišić s podignutom čašom piva u ruci, a snimka je ubrzo postala hit među navijačima PSV-a. Može se zaključiti da su njih dvojica u prilično dobrim odnosima budući da je Perišić prije nekoliko mjeseci podijelio fotografiju s njim i poručio izborniku BiH Sergeju Barbarezu kako je "mali spreman".





Perišić je u novi naslov prvaka za PSV ugradio pet pogodaka uz deset asistencija u 26 dosadašnjih prvenstvenih nastupa. Njegovu snimku sa slavlja podijelio je i nizozemski ESPN napisavši "MC Perišić".