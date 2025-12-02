Podcjenjivali su Modrića, rugali se, a sad su Talijani lansirali podatak koji im je začepio usta

Luka Modrić ovog je ljeta nakon 13 godina napustio madridski Real i otišao u Milan. Mnogi su na to gledali sa skepsom, s obzirom na to da ima 40 godina, neki su ga čak i podcjenjivali, radili i šale kako Milan postaje starački dom, ali Luka se vrlo brzo nametnuo u Italiji i zatvorio usta svim kritičarima.

U 13 nastupa za Milan u prvenstvu zabio je jedan gol i upisao dvije asistencije, ali njegova uloga u momčadi puno je važna od gole statistike. Hrvatski maestro donio je dašak magije i kompetitivnost u posrnulog velikana, koji se na temelju prošle sezone uopće nije plasirao u Europu. Luka je, kako to obično biva, momčad učinio boljom i sve natjerao da daju sve od sebe. I vidi se to već pri pogledu na ljestvicu koja kaže da je Milan prvi u Seria A.

- Luka Modrić možda neće postići najviše golova niti imati najviše asistencija. Njegova moć, koju mnogi ne vide na prvu, je da sve suigrače čini boljima, rekao je još davnih dana Harry Redknapp i bio u pravu.

Već godinama naš veznjak igra fantastično, njegovi potezi oduzimaju dah, ali i iz cijele momčadi izvuče najbolje. Činio je to godinama u Reala, a sad to čini i u Milanu.

S tim da se ovdje u potpunosti podredio momčadi, vidi se da ne pati za brojke, da se ne natječe za dobru statistiku, da mu je jedino bitno da njegova momčad pobijedi. Vjerojatno i najdirljiviji trenuci u Milanu su oni kad slavi nakon zadnjeg sučeva zvižduka. Toliko toga je osvojio, a i dalje je gladan, to je neprocjenjivo.

No, nisu samo dojam i činjenica da je Milan vodeći svjedoci njegovih odličnih igara, već to govore i ocjene stručnjaka. Luka je, naime, prema statistikama talijanskog medija Fantacalcio treći najbolji igrač lige (u obzir us uzeti samo oni s minimalno pet nastupa).

Prvi na toj ljestvici je Nico Paz, veznjak Coma. On je u fantastičnoj formi, zabio je pet golova i ima četiri asistencije, a prosječna ocjena mu je 6,73.Ovaj sjajni veznjak trebao je ovog ljeta biti prodan, zbog toga je Como i doveo Martina Baturinu, ali na kraju je ostao i briljira. I to je jedan od razloga zbog čega Baturina grije klupu.

Drugi na ljestvici je Pulisic iz Milana (6,69), dok je treći naš Luka Modrić (6,65). Nevjerojatno je to priznanje za našeg Luku koji i u poznim nogometnim godinama čini razliku u jednoj od najjačih liga svijeta.