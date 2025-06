Moderni stadion u selu kraj Osijeka od 500 stanovnika zadovoljava Uefine kriterije

U Vardarcu, baranjskom selu od svega petstotinjak stanovnika desetak kilometara udaljenom od Osijeka, niknuo je sportski kompleks koji zadovoljava standarde UEFA B licence. Nogometni klub Vardarac već je nekoliko godina jedna od najpoželjnijih amaterskih sredina u ovom dijelu Hrvatske. Klub je financijski stabilan, ambiciozan, a uskoro i infrastrukturno najjači. Vardarčani su prošle sezone pomeli društvo u Međužupanijskoj nogometnoj ligi Osijek - Vinkovci, ušli u Treću NL Istok, a otvaranje nove sezone u višem rangu, najvjerojatnije 23. kolovoza, imat će na impresivnom zdanju u Vardarcu kakav bi rado imali i neki prvoligaši.

- Mi smo još 2019. godine, kad smo kretali u cijeli projekt radili anketu među mladima tada prvi, drugi ili treći. razred kada bi imali primjerene uvjete kojim bi se to oni sportom bavili bi li to bio rukomet, bilo hrvanje, hokej na ledu, bilo što. Što bi voljeli? Da probamo djecu koje na žalost ovdje u Baranji imamo sve manje, zadržati ovdje, da im damo sadržaj koji bi za njih bio dobar. A to je kod nas bio nogomet - kazao je za Novu TV idejni začetnik projekta Robert Jankovics.

Financirali su Vlada RH i Vlada Mađarske podjednako. Dosad je cijena nekih 7,3 milijuna eura, a tribina Arene ima sjedalica gotovo jednako koliko i stanovnika cijelo mjesto.

'To je veliki san, to nas još više motivira za još većim radom'', kazao je Dario Kiš, izvršni predsjednik NK Vardarca.

- To je veliki san, to nas još više motivira za još većim radom'', kazao je Dario Kiš, izvršni predsjednik NK Vardarca.

Ovdje će nogometaši za opuštanje imat saunu i minibazen, a ispred teretanu s pogledom na igralište.

'Možda najveća zanimljivost Arene je krov koji je zbog nestabilnog terena na kojem je građen, piloni su na 18m dubine, a sama krovna konstrukcija je 58 tona'', pojasnio je.

'Kad se krov radio zaista se okupilo cijelo selo. Bio je poseban dan za nas mještane. Tada smo shvatili da zaista vrijedi sve ovo što radimo. Fokus su nam djeca, koliko god prvi tim imao uspjeha, nama je najveći uspjeh tih 100-njak djece...