'Moderni robovi? Pogledajte kako žive ti ljudi! Mene je to šokiralo, ali bio sam svjestan...'

Nakon što je Luka Dončić postao predmetom razmjene desetljeća u NBA ligi, oglasio se njemački reprezentativac Dennis Schröder (31), u tom času igrač Golden State Warriorsa, kazavši:

– To je kao moderno ropstvo. Čak i ako imaš ugovor, netko drugi može odlučiti gdje ćeš ti igrati. Istina jest da zarađujemo puno i da možemo hraniti svoje obitelji, no po tom pitanju moraju nešto mijenjati.

Čim je to izgovorio, Schröder se našao usred nove razmjene igrača našavši se u svom devetom NBA klubu (Utah), za koji nije sigurno da će ga zadržati. Tamnoputi njemački bek ove je sezone (u prosincu) već imao jednu selidbu, a tada su ga Netsi poslali u Warriorse koji su ga se sada riješili da bi se domogli Jimmyja Butlera. Inače, ovo mu je već četvrta selidba usred sezone pa se vjerojatno i zbog toga požalio na nedostatak lojalnosti NBA poslodavaca.

Što pak misle o "modernom ropstvu", pitali smo dvojicu naših NBA igrača koji su i sami bile predmetom "robne razmjene".

– Ne bih NBA igrače nazivao modernim robljem jer robovi nikad nisu zarađivali na desetke, pa i stotine milijuna dolara. Razmjena Dončića u Lakerse i mene je iznenadila, no i taj potez će ponuditi dodatnu zanimljivost – kazao je Roko Ukić, koji je u ljeto 2008. "trejdan" iz Toronta u Milwaukee.

Popričali smo i s Gordanom Giričekom, koji je u karijeri doživio više selidbi, i to sve usred sezone. Najprije iz Memphisa u Orlando, potom iz Orlanda u Utah, zatim iz Utaha u Philadelphiju, koja ga je učinila slobodnim igračem pa je, nekoliko dana poslije, potpisao za Phoenix.

– Kada uđete u taj svijet, morate biti spremni na sve. Ako nemate klauzulu o tome, onda predmetom razmjene možete biti kada god oni požele. S obzirom na jako dobre ugovore, ne bih sažalijevao ni sebe ni sve ostale NBA igrače.

Najteže mu je pao onaj prvi "trejd".

– Prvi put je najgore, za sve u životu. Osjećaj je gorak i nije ugodno promijeniti klub u 24 sata. Šokiralo me, no bio sam svjestan da je to moguće i da bi bilo djetinjasto na to se žaliti jer sam radio ono što volim i za to bio dobro plaćen. Uostalom, treba samo pogledati oko sebe i vidjeti kako ljudi žive ili pak kako je onima koji od svog poslodavca dobiju otkaz. A razmijenjeni NBA igrač ne dobije otkaz, on i dalje ima svoj ugovor i zajamčena primanja.

Osim toga, razmijenjeni igrač ima svu logističku podršku i bivšeg i budućeg kluba:

– Samo moraš spremiti svoje stvari, a oni ti to presele u novi grad. Čim dođeš tamo, odmah te voze u hotel s pet zvjezdica, u kojem si dok ne nađeš stan ili kuću, a možeš biti mjesec dana o njihovu trošku. Nije sve to idilično, ali je smiješno u odnosu na probleme kakve sve ljudi u životu imaju – kazao je Giriček.