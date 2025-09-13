Mladu sportašicu udario kamion u centru grada. Preminula je na mjestu...

U četvrtak, usred bijela dana i najveće prometne gužve, dogodila se stravična tragedija koja je potresla austrijsku i talijansku javnost. Dvadesettrogodišnja Julia Marie Gaiser, studentica i talentirana klizačica, vozila je bicikl po biciklističkoj stazi u prometnoj ulici Gaisbergstraße u samom centru Salzburga. Približavajući se raskrižju s ulicom Fadinger, Julia je nastavila voziti ravno, poštujući prometna pravila. U istom smjeru kretao se i kamion, čiji je 46-godišnji vozač u kobnom trenutku odlučio skrenuti desno. Prema prvim informacijama iz policijskog očevida, vozač kamiona nije propustio biciklisticu, oduzeo joj je prednost i udario je. Udarac je bio fatalan. Iako su hitne službe stigle u najkraćem mogućem roku i započele s reanimacijom, za mladu sportašicu nije bilo spasa. Preminula je na mjestu nesreće, a vozač kamiona, koji je bio u stanju šoka, podvrgnut je alkotestu koji je pokazao negativan rezultat.

Julia Marie Gaiser rođena je u Brixenu (Bressanone), gradu u Južnom Tirolu u Italiji, no svoj život, studij i sportsku karijeru gradila je u Austriji, koju je s ponosom i predstavljala na natjecanjima. U Salzburg se preselila zbog sveučilišnog obrazovanja, ali i kako bi bila bliže vrhunskim uvjetima za treninge umjetničkog klizanja, sporta koji je bio njezina najveća strast. Njezina priča bila je inspiracija mnogima jer je, za razliku od većine klizačica koje prve korake na ledu naprave s četiri ili pet godina, ona svoju ljubav prema klizanju otkrila relativno kasno, s osam godina. Taj početni zaostatak nije je obeshrabrio; dapače, potaknuo ju je da radi još jače. Svojim talentom, upornošću i svakodnevnim treninzima uspjela je nadoknaditi propušteno i postići zavidne rezultate.

Njezina predanost sportu bila je apsolutna. Redovito je nastupala na austrijskim prvenstvima, gdje je gotovo uvijek završavala među deset najboljih klizačica u zemlji. Njezin talent prepoznat je i na međunarodnoj sceni, a prošle je godine sudjelovala na natjecanju "Skate Emirates 2024". Vrhunac njezine karijere bio je poziv u reprezentaciju, što je bila potvrda njezina golemog truda i odricanja. Anneliese Schenk, voditeljica sekcije umjetničkog klizanja u pokrajinskom odboru FISG-a, prisjetila se Julije s puno emocija: "Za nju je klizanje bilo sve, živjela je taj sport s ogromnom strašću. Unatoč kasnom početku, uspjela je ostvariti sjajne rezultate." Svoju ljubav prema ledu nije čuvala samo za sebe; s velikim je entuzijazmom podučavala djecu, prenoseći na nove generacije znanje i strast prema ovom elegantnom sportu.

Vijest o njezinoj tragičnoj smrti duboko je potresla njezin rodni grad Brixen. Gradonačelnik Andreas Jungmann izrazio je sućut obitelji Gaiser u ime cijele zajednice. "Izražavam najiskreniju sućut obitelji Gaiser. Ovo je ogroman gubitak, posebno za svijet sporta", poručio je gradonačelnik. Julijin prerani odlazak ostavlja prazninu ne samo u njezinoj obitelji i među prijateljima, već i u sportskom svijetu koji je izgubio talentiranu sportašicu i inspirativnu mladu ženu čija je ledena bajka, nažalost, prekinuta na najokrutniji mogući način na ulicama Salzburga. Njezina strast, osmijeh i predanost ostat će u trajnom sjećanju svima koji su je poznavali i pratili njezin sportski put.