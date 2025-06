Mladi hajdukovac se pridružuje Sučiću u Interu! Veliki transfer izašao na vidjelo

U trenucima dok Hajduk čeka konkretne ponude za neke od svojih afirmiranih prvotimaca, iz kluba je stigla potvrda o odlasku jednog od najperspektivnijih mladih igrača iz Akademije, Duje Slatina napušta Poljud i karijeru nastavlja u redovima milanskog Intera.

Slatina, koji upravo danas puni 16 godina, prelazi u omladinski pogon slavnog talijanskog velikana. Inter je već neko vrijeme pratio razvoj mladog desnog beka te ga odlučio dovesti u svoje redove. Vijest je prvi objavio najpoznatiji svjetski nogometni insajder Fabrizio Romano.

"Inter dovodi 16-godišnjeg desnog beka iz Hajduka Duju Slatinu. Sve je riješeno između zainteresiranih strana", napisao je Romano. Mladi reprezentativac Hrvatske stigao je u Hajduk iz Trogira s 11 godina i u sljedećih pet sezona prošao sve selekcije Akademije. U prošloj sezoni nosio je kapetansku traku u kadetskoj momčadi, a redovito je nastupao i za U-15 reprezentaciju.

⚫️🔵🇭🇷 Understand Inter have agreed to sign Croatian 16 year old right back Duje Slatina from Hajduk Split.



All done between parties involved. pic.twitter.com/yufsT5XXN7