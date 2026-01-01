Teorija prvog čovjeka svjetskog nogometa i nema baš previše smisla!

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino podržao je izjave Cristiana Ronalda u vezi sa Saudijskom profesionalnom ligom.

Od prelaska Cristiana Ronalda u Al Nassr krajem 2022. godine, liga je doživjela eksponencijalni rast, privlačeći navijače iz cijelog svijeta i vrhunske talente u Saudijsku profesionalnu ligu.

Utjecaj je bio toliko značajan da je FIFA potvrdila da će Saudijska Arabija biti domaćin Svjetskog prvenstva 2034. godine, a Gianni Infantino je dao smjelo predviđanje lige. Portugalski napadač oduvijek je glasno branio Saudijsku profesionalnu ligu, čak je tvrdio da je razina konkurencije u Saudijskoj Arabiji superiorna u odnosu na lige poput Francuske ili Portugala. Iako su te primjedbe izazvale znatne kritike, Infantino se slaže s Ronaldom kada govori o potencijalu lige.

Predsjednik FIFA-e izjavio je da je „Kraljevstvo postalo glavno središte na globalnoj nogometnoj sceni“ i izrazio uvjerenje da je „na putu da postane jedna od tri najbolje lige na svijetu“.

U istom smislu, talijanski dužnosnik nastavio je hvaliti brzi rast koji Saudijska profesionalna liga doživljava, opisujući je kao „domaću ligu s globalnim okusom“. Gotovo sav ovaj rast povezan je s dolaskom Cristiana Ronalda u Al Nasr, jer je njegovo potpisivanje utrlo put drugim zvijezdama poput Neymara da započnu vlastite avanture na Bliskom istoku.

Saudijska Arabija jedina je nacija koja je službeno podnijela kandidaturu za domaćina Svjetskog prvenstva 2034. godine.

Infantino je Saudijsku Arabiju opisao kao „gostoljubivu zemlju s bogatom kulturom, ukusnom kuhinjom i izvanrednim ljudima“.

Također je spomenuo sudjelovanje Saudijske Arabije na nadolazećem Svjetskom prvenstvu 2026., koje će se održati u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, s jedinstvenim formatom i 48 momčadi na turniru.

Infantino se osvrnuo na njihove šanse na turniru, gdje će momčad dijeliti skupinu H sa Španjolskom, Urugvajem i Zelenortskim Otocima. Predsjednik FIFA-e nije isključio mogućnost da azijska momčad iznenadi jače favorite, slično kao što su to učinili protiv Argentine u Kataru 2022.