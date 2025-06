Završena sapunica: Evo što će biti s Perišićem i Barcelonom, sve je izašlo u javnost

Nakon višetjednih špekulacija o budućnosti Ivana Perišića i navodnom interesu Barcelone, konačno je razjašnjeno gdje će legenda hrvatske reprezentacije nastaviti klupsku karijeru.

Glavni zagovornik njegova dolaska na Camp Nou bio je novi trener Barcelone, Hansi Flick, s kojim je Perišić ostvario zapaženu suradnju u Bayernu. Zajedno su 2020. godine osvojili trostruku krunu, Bundesligu, DFB-Pokal i Ligu prvaka.

Premda je Perišić bio otvoren prema ideji igranja za katalonskog velikana, odluku je želio donijeti do kraja lipnja, iz poštovanja prema PSV, klubu s kojim je upravo osvojio naslov nizozemskog prvaka.

🚨❤️🤍 EXCL: Ivan Perisić, on the verge of signing new deal at PSV Eindhoven!



The Croatian winger has accepted the conditions for new two-year deal, final small details to be clarified then sealed.



Barça inquired about Perisić but their focus is on Nico. Perisić, set to stay. pic.twitter.com/MAR2HzgCVO