Mislite da ste sve vidjeli? Ovaj je napadač nadmašio i legendarnog Pelea

Erling Haaland je u zadnjem nastupu postigao hat-trick za Norvešku, što mu je omogućilo da dosegne 50 međunarodnih pogodaka u manje nastupa od brazilske legende Peléa.

Haalandovo priznanje da se osjeća bolje nego ikad prije potkrepljuje statistika. Na klupskoj razini, napadač Manchester Cityja postigao je 12 pogodaka u samo devet utakmica, a dodao je još tri pogotka u pobjedi od 5:0 nad Izraelom u subotu.

Njegov drugi pogodak te večeri bio je Haalandov 50. za Norvešku, a to je bio tek njegov 46. nastup za svoju zemlju.

Haaland je postao tek šesti nogometaš koji je ikada dosegao 50 međunarodnih pogodaka u manje od 50 nastupa, i prvi koji je to učinio u 53 godine. Prešao je na peto mjesto na ljestvici, ispred brazilske ikone Peléa, kojem je trebalo 49 utakmica da postigne svoj 50. pogodak.

Iako je ta usporedba sama po sebi impresivna, Haalandov učinak u odnosu na Cristiana Ronalda i Lionela Messija u istoj fazi njihovih međunarodnih karijera je zapanjujući. Nakon 46 međunarodnih nastupa, Ronaldo je postigao 17 pogodaka za Portugal, dok je Messi za Argentinu zabio samo 13 puta.

- Nema riječi kojima bih ga mogao opisati. Zabija pogotke na sve moguće načine - izjavio je pomoćni igrač norveške reprezentacije Kent Bergersen.

Suigrač Alexander Sørloth dodao je:

- Mislite da ste sve vidjeli, ali on postaje sve bolji i bolji. Nema toga što ne može. Njegova statistika je nevjerojatna.