Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Za povijest

Mislite da ste sve vidjeli? Ovaj je napadač nadmašio i legendarnog Pelea

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - Norway v Israel
NTB/REUTERS
Autor
Željko Janković
13.10.2025.
u 06:30

Haaland je postao tek šesti nogometaš koji je ikada dosegao 50 međunarodnih pogodaka u manje od 50 nastupa, i prvi koji je to učinio u 53 godine

Erling Haaland je u zadnjem nastupu postigao hat-trick za Norvešku, što mu je omogućilo da dosegne 50 međunarodnih pogodaka u manje nastupa od brazilske legende Peléa.

Haalandovo priznanje da se osjeća bolje nego ikad prije potkrepljuje statistika. Na klupskoj razini, napadač Manchester Cityja postigao je 12 pogodaka u samo devet utakmica, a dodao je još tri pogotka u pobjedi od 5:0 nad Izraelom u subotu.

Potres u Srbiji nakon blamaže protiv Albanije: 'Ovo se nije smjelo dogoditi'

Njegov drugi pogodak te večeri bio je Haalandov 50. za Norvešku, a to je bio tek njegov 46. nastup za svoju zemlju.

Haaland je postao tek šesti nogometaš koji je ikada dosegao 50 međunarodnih pogodaka u manje od 50 nastupa, i prvi koji je to učinio u 53 godine. Prešao je na peto mjesto na ljestvici, ispred brazilske ikone Peléa, kojem je trebalo 49 utakmica da postigne svoj 50. pogodak.

VEZANI ČLANCI: 

Iako je ta usporedba sama po sebi impresivna, Haalandov učinak u odnosu na Cristiana Ronalda i Lionela Messija u istoj fazi njihovih međunarodnih karijera je zapanjujući. Nakon 46 međunarodnih nastupa, Ronaldo je postigao 17 pogodaka za Portugal, dok je Messi za Argentinu zabio samo 13 puta.

- Nema riječi kojima bih ga mogao opisati. Zabija pogotke na sve moguće načine - izjavio je pomoćni igrač norveške reprezentacije Kent Bergersen

Suigrač Alexander Sørloth dodao je: 
- Mislite da ste sve vidjeli, ali on postaje sve bolji i bolji. Nema toga što ne može. Njegova statistika je nevjerojatna. 

Ključne riječi
Reprezentacija Norveška Pele haaland

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još