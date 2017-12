Cro Cop razbio Kohsaku nokautiravši ga u prvoj minuti borbe!

Nakon što se prije točno godinu dana oprostio osvajanjem Rizinova Grand Pixa, Mirko Filipović odlučio se vratiti kako bi se dostojno zahvalio najvjernijoj publici na podršci te ga, prema najavljenom, očekuju tri borbe. Prva od njih na rasporedu je bila danas u Saitama Areni protiv Japanca Tsuyoshija Kohsake. A završila je sjajnim Cro Copovim nokautom!

Hrvatski borac silovito je počeo borbu i već nakon nekoliko sekundi srušio na tlo Japanca. Uslijedili su žestoki udarci u glavu pa je sudac nakon 60 sekundi prekinuo meč.

Mirku je to bila osma uzastopna pobjeda čime je ostvario najuspješniji niz u MMA karijeri. Ovo je vodećem hrvatskom gladijatoru bio jubilarni, 50. meč u slobodnoj borbi, u kojoj dosad ima 36 pobjeda (27 nokautom).

Filipović je prvi put u karijeri na borbu poveo i svog starijeg sina Ivana koji mu je stajao u kutu.

Tijek programa:

12:27 - Pobjeda Mirka! Borba je trajala samo minutu! Sudac je morao prekinuti borbu jer je Filipović nemilosrdno udarao Kohsaku dok je ležao na podu.

12:26 - Sjajno je počeo Mirko, Japanac je već na podu!

12:25 - Počela je borba!

12:24 - Mirko Filipović je u ringu i oekuje dolazak Japanca Kohsake. Meč uskoro počinje!

12:10 - Prisjetite se kako je Mirko prošlog Silvestrova osvojio Rizinov Grand Prix...

Mirko Cro Cop finishes Amir Aliakbari to become the 2016 RIZIN openweight grand prix champion pic.twitter.com/86G2JPCoP4