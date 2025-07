Ministar donio važnu vijest za hrvatski sport, stigao odgovor na pitanje koje je mučilo mnoge

U nazočnosti čelnih ljudi nacionalnih saveza pet loptačkih sportova, Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, predstavio je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina u 2026. godini vrijedan rekordnih 25 milijuna eura. A predstavio je i prvi Program razvoja i potpore sustavu ekipnih sportova koji se već neko vrijeme urušava u smislu međunarodne konkurentnosti. A područja u kojima su detektirani najveći izazovi upravo su nedostatna ili dotrajala sportska infrastruktura ali i osiromašenost sportskih klubova u ekipnim sportovima. Na temu prvog izazova, onog infrastrukturnog, ministar je kazao:

- Kroz javni poziv za sufinanciranje obnove i izgradnje sportske infrastrukture i izravnu dodjelu mi smo do 2018. pa do danas podržali više od 450 projekata diljem Hrvatske u vrijednosti od preko 45 milijuna eura. Samo u 2025. godini dodijeljeno je 113 ugovora vrijednih 20 milijuna eura što je dvostruko više nego prethodne 2024. a ovom prilikom otvaramo poziv za sljedeću godinu vrijedan rekordnih 25 milijuna eura. Za usporedbu ću reći da je 2016. cjelokupni proračun za sport bio 28 milijuna a mi ćemo u 2026. samo u infrastrukturu uložiti 25 milijuna eura.

Projektni prijedlozi se mogu prijaviti u nekoliko programskih područja kao što su sportske dvorane, vanjska borilišta, atletske staze na otvorenom, projektna dokumentacija, vaterpolska igrališta i slično.

- Ove godine imamo posebno programsko područje koje se odnosi na organizaciju Europskih sveučilišnih igara 2028. u Splitu za koje smo unutar ovog poziva izdvojili pet milijuna eura. Sa Sveučilištem u Splitu nedavno smo potpisali ugovor za izgradnju velikog sportskog centra sa ciljem da ga nakon tih Igara koriste svi dionici sporta.

Poput infrastrukture jednako su važni i klubovi koji djecu i mladež okupljaju i sportski razvijaju.

- Predstavljamo poseban program razvoja i potpore sustavu sporta u ekipnim sportovima koji sada postaje dio javnih potreba u sportu koje provodi HOO a fokusiran je u potpunosti na klubove. To je posebna programska skupina koja će se i posebno evidentirati i evaluirati - kazao je ministar i naglasio:

- Hrvatska je jedna od prvih zemalja EU koja je prepoznala i poslušala izazove klubova te usmjerila ulaganja u nove programske skupine koje će im omogućiti stabilniji i održiviji razvoj sustava sportskih natjecanja, selekciju i razvoj talenata te podizanje kvalitete stručnih i administrativnih kapaciteta. U ukupnom proračunu za sport udio ulaganja za klubove gotovo je udvostručen te on sada iznosi 24 milijuna eura, dok je prošle godine taj iznos bio 13 milijuna eura.

Kazao je ministar i to da će ovaj program podrške klubovima iz ekipnih sportova biti podloga za program koji bi tek trebao uslijediti a to je potpora klubovima iz pojedinačnih sportova.

- S ovim posebnim programom koji radimo u ukupnom proračunu za sport udio ulaganja u klubove bit će udvostručen. Sada će on iznositi 24 milijuna eura dok je isti 2024. iznosio 13 milijuna eura. A ovaj poseban program koncipiran je na sedam milijuna eura a ova razlika do 24 milijuna se financira kroz druge izvore kao što su programi HOO-a ali i županijske sportske zajednice. Ovaj program provodit će se kroz nacionalne saveze kroz jasno definirane kriterije s naglaskom na te mjerljive ciljeve poput rezultatskih uspjeha, razvoja talenata i broja igrača u nacionalnim selekcijama, rezultata u europskim natjecanjima...

Drugim riječima, recimo, HKS će odlučiti koliko će od tog novca pripasti prvaku Zadru, doprvaku Splitu ili pak četvrtoplasiranoj Ciboni. Doduše, kako je naglasio predsjednik HKS-a Nikola Rukavina, taj novac bit će potpora klubovima koji se odluče igrati europska klupska natjecanja pod Fibinom kapom a ne regionalnu ABA ligu. A sva tri naša najveća košarkaška kluba žive najvećim dijelom od gradskog novca pri čemu se lokalne vlasti pribojavaju financirati profesionalni pogon. A to za njih ne bi trebao biti problem, barem po onome što govori ministar:

- Zakon o sportu je jasno definirao što su javne potrebe u sportu i on daje mogućnost regionalnoj i lokalnoj razini da prepozna svoje prioritete i obvezuje ih da naprave svoj akt s kojim će definirati koja će to biti ulaganja. A to između ostalog znači i da mogu financirati trošak plaća profesionalnih sportaša. A mi s našim programima s državne razine pokušavamo rasteretiti lokalne zajednice po pitanju troškova struke ali i razvoja sportaša i sustava natjecanja da bi onda gradovi i općine mogli ulagati svoja sredstva u druge aktivnosti. Slično je i sa sufinanciranjem sportskih objekata s čime na neki način prisiljavamo gradove i općine da ulažu vlastita sredstava. Jer, kada bismo mi preuzeli u potpunosti brigu oko infrastrukture, koja realno i jest briga gradova i općina, onda bi se smanjila ulaganja s njihove razine.

Dakle, s ovom odlukom s državne razine lokalni čelnici bi trebali biti razriješeni bojazni kakve je anegdotalno spominjao izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Perica Bukić:

- Ja sam rekao gradonačelniku, vi ćete nas dovesti do toga da ćemo putovati čarterima, odsjedati u hotelima sa šest zvjezdica ali ćemo morati igrati s juniorima jer nam ne želite financirati profesionalni pogon.