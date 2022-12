Messi nahvalio Hrvatsku: 'Savršeno znaju što rade s loptom, bit će vrlo teška utakmica'

Prvi polufinalni par Svjetskog prvenstva u Kataru čine Hrvatska i Argentina. Vatreni su jučer u popodnevnom terminu nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca izbacili Brazilce, dok su Gaučosi na isti način s natjecanja navečer ispratili reprezentaciju Nizozemske. S Argentincima smo igrali i u Rusiji 2018., slavili smo s 3:0, ali ponovno moramo biti oprezni i u dvoboj ući maksimalno motivirani.

Pogotovo zato što će se na drugoj strani terena nalaziti ponajbolji nogometaš svijeta Lionel Messi. Danas 35-godišnji Leo nahvalio je hrvatsku reprezentaciju nakon što su izborili polufinale. Osobito naše vezne igrače.

- Bit će to vrlo teška utakmica. Hrvatska je pokazala svoju veličinu. Kao što ste mogli mogli vidjeti, s Brazilom su odigrali potpuno ravnopravnu utakmicu, a u nekim trenucima su bili čak i bolji zahvaljujući fantastičnim igračima koji savršeno znaju što rade s loptom, pogotovo tu mislim na vezni red - rekao je Messi.

Croatia players celebrate qualifying for the semi finals after winning the penalty shootout

Dotaknuo se i Zlatka Dalića.

- Hrvatsku vodi isti izbornik koji je bio i na prošlom SP-u. On dugo već vodi reprezentaciju. Svi se znaju vrlo dobro, zato su ovdje gdje jesu. Odlična su momčad i zaslužuju biti u polufinalu.

