Izbornik Maroka oduševljen: 'Danas je Afrika ponovno na nogometnoj karti'

Reprezentacija Maroka danas je postala prva afrička momčad koja je izborila polufinale Svjetskog prvenstva u povijesti natjecanja. Jedan im je pogodak bio dosta da izbace Portugal i Ronalda natjeraju u plač, a zabio ga je Youssef En-Nesyri u 42. minuti utakmice.

- Iako smo imali dosta ozljeda prije natjecanja, uspjeli smo izgraditi momčadski duh. Danas je Afrika ponovno na nogometnoj karti. Borili smo se i ostvarili smo povijesni uspjeh za Afriku. Zato sam jako, jako sretan - rekao je marokanski izbornik Walid Regragui.

Apsolutno su zaslužili prolaz dalje, kaže veznjak Sofyan Amrabat.

- Ovo je stvarno, stvarno nevjerojatno. Zaslužili smo pobjedu 1000 posto. Pokazali smo kako se bori i kako se igra svim srcem za našu zemlju i naš narod. Imali smo dosta ozlijeđenih igrača, pa su ušla tri pričuvna braniča, ali su odigrali bez greške. Svaka čast i navijačima i izborniku, svima - ističe.

Morocco team members throw coach Walid Regragui in the air and celebrate as Morocco qualify for the semi finals

Portugalski izbornik Fernando Santos bio je realan i priznao da se njegovi igrači nisu razigrali.

- Dugo nam je trebalo da uđemo u utakmicu. Igrači su željeli, ali nisu mogli. Željeli su mnogo, ali istina je kako nismo bili sposobni pokazati svoju igru. Nismo uspijevali stvoriti prilike za pogodak. Napustiti svjetsko prvenstvo uvijek je bolno.

Branič Pepe (39) odigrao je svoj posljednji Mundijal.

- Kontrolirali smo igru, ali nismo zabili gol. Naravno da smo tužni jer znamo kako možemo pobijediti bilo koga, no to danas nije bilo dovoljno - zaključuje.

