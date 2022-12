VIDEO Perišić uz portugalski zahvalio Neymaru: 'Puno mu to znači'

Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je slavila nad Brazilom i plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva. Bolji smo bili nakon izvođenja jedanaesteraca, kojem su prethodili golovi Neymara i Brune Petkovića, a za finale ćemo igrati protiv Argentine (utorak, 20 sati).

Strijelac Selecaa kao i 40 tisuća brazilskih igrača i navijača na stadionu briznuli su u plač, a ono što se nakon toga dogodilo rastopilo je srca svih nogometnih fanova.

Leonardo, sin Ivana Perišića, potrčao je prema brazilskoj zvijezdi koja je bila na centru. Leo je došao do Neymara i kratko ga zagrlio te sretan potrčao natrag prema sestri Manueli koja je strpljivo čekala u tatinom dresu baš kao i Leo.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Brazil's Neymar and Dani Alves with a young Croatia fan after losing the penalty shootout REUTERS/Hannah Mckay Photo: HANNAH MCKAY/REUTERS

Naš nogometaš sada mu je na Instagramu odlučio zahvaliti.

- Obrigado (hvala na portugalskom, op. a.). Puno mu to znači - napisao je Perišić i označio Neymara.

Ivan i supruga Josipa ovog travnja postali dobili su i treće dijete, sina Luku. Podsjetimo, ljubav se između para rodila još u srednjoj školi kada su, navodno, sjedili i u istoj klupi.

