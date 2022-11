Mektić i Pavić jednom nogom u polufinalu, a pomogli su i Dodigu

Nikola Mektić i Mate Pavić stigli su i do druge pobjede u skupini na završnom Mastersu tenisača u Torinu. Naš je dvojac u drugom kolu svoje Zelene skupine sa 6:4, 7:6 (3) nadjačao Nizozemca Wesleya Koolhofa, bivšeg Mektićeva partnera, i Britanca Neala Skupskog, prve nositelje. Time su Nikola i Mate došli na korak od plasmana u polufinale, a malo su pomogli i Ivanu Dodigu i njegovu partneru Austinu Krajičeku.

Mektić i Pavić bili su iznimno sigurni na servisu, pogodili su deset asova, uz visokih 84 posto prvog servisa te su spasili sve tri prilike za obrat koje su imali suparnici. Sami su pak Nizozemcu i Britancu oduzeli servis odmah na početku, u prvom gemu meča.

- Teren je uistinu jako brz. Prošle sam se godine iznenadio koliko je brz, a ove sam godine možda i ja postao sporiji - pomalo u šali kaže Mektić koji jedini od naših tenisača zna što znači osvojiti završni Masters. Pošlo mu je to za rukom 2020. godine u Londonu, upravo u kombinaciji s Koolhofom.

- Svaki je meč ovdje kao osvajanje turnira, s obzirom na to koliko su jaki parovi i kako svi dobro igraju. Na ovim tvrdim terenima svaka pogreška ima veliki značaj i zato očekujem zanimljiv turnir - napomenuo je Mektić.

U pojedinačnoj konkurenciji Rafael Nadal je drugim porazom u Torinu (od Kanađanina Auger Aliassimea sa 3:6, 4:6), i četvrtim u nizu na ATP Touru (što mu se posljednji put dogodilo još 2009. godine), izgubio sve izglede za ulazak u polufinale, a time i mogućnost da na kraju godine preuzme prvo mjesto na ATP listi (čak može izgubiti i svoje drugo mjesto, ugrožavaju ga Ruud i Tsitsipas). Prijestolje ostaje u vlasništvu njegova sunarodnjaka Carlosa Alcaraza koji tako postaje najmlađi broj jedan na kraju sezone.

A 25-godišnji Nino Serdarušić nastavio je sa žetvom bodova u dalekom Japanu. Ovaj tjedan nastupa na ATP Challengeru u Kobeu (53.120 USD) i već je stigao do četvrtfinala. U drugom je kolu postigao vrijednu pobjedu nad Damirom Džumhurom iz BiH, 186. tenisačem svijeta, sa 4:6, 6:1, 6:3. Naš je tenisač pogodio sedam asova uz 52 posto pogođenog prvog servisa, a iskoristio je pet od devet lopti za obrat.

Nino je tom pobjedom osigurao napredak od 14 mjesta na ATP listi (i dolazak na 242. poziciju), a za polufinale će se boriti protiv drugog nositelja i 156. tenisača svijeta Australca Johna Millmana.

Na jednom drugom Challengeru, u kanadskom Drummondvilleu (isti nagradni fond) uspješan je bio 21-godišnji Roko Horvat. On je u prvom kolu glavnog turnira, u srazu dvojice sretnih gubitnika, nadjačao Nijemca sa 7:6 (3), 6:1. Horvatu je to prva pobjeda na Challengerima, a napravit će i značajan napredak na ATP listi: napredovat će 90 mjesta i stići na 752. poziciju na ATP listi, što mu je i najbolji plasman karijere. U konkurenciji igrača do 21 godine izbio je na 167. mjesto.