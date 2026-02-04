Naši Portali
DAVIS CUP

Hrvatska pred svojim navijačima ide po pobjedu protiv Danaca: 'Moramo biti oprezni...'

Varaždin: Konferencija za medije reprezentacije Hrvatske uoči Davis Cup susreta s Danskom
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
04.02.2026.
u 16:00

Za pobjedu u susretu Hrvatske i Danske u Davis Cupu, koji je na rasporedu u petak i subotu u Varaždinu, potrebno je osvojiti tri boda, a općenito se smatra kako je najveća šansa domaćeg sastava u meču parova.

Ne bez razloga, jer su Mate Pavić i Nikola Mektić među najboljim igračima svijeta u toj konkurenciji, dok Danci u Varaždinu nemaju nijednog igrača među stotinu vodećih na ATP listi. Iz te perspektive sve osim pobjede hrvatskog dvojca bilo bi veliko iznenađenje, no Nikola Mektić smatra da unatoč tome treba biti oprezan.  

"Da, uvijek je jednako razmišljanje, ali jedno je 'na papiru', a realnost je drugačija. Imam previše iskustva u parovima da bih olako shvatio meč. Parovi su generalno puno izjednačenija igra, gdje je puno više toga moguće. Puno mečeva sam doživio da smo igrali protiv domaćih igrača s pozivnicama, koji su potpuno nepoznati, ali su bili inspirirani, pa sam izgubio. Onda bi bila pitanja 'pa kako si izgubio', ali parovi su drugačiji sport, moramo biti oprezni. Jedino što možemo je da se najbolje pripremimo, igramo onako kako igramo i pokušamo se prilagoditi na iznenađenja, s obzirom da ne poznajemo protivnike dobro", rekao je Nikola Mektić.

Na konferencija za novinare u utorak dosta se govorilo da je teško procijeniti tko će igrati za Dansku. 

"Stvarno ne znam. Možda će imati veze i kako će njihovi igrači odigrati prvog dana u pojedinačnim mečevima. Nama puno neće promijeniti, jer tko god zaigra će biti nepoznanica. Moramo se koncentrirati na sebe, a ne na njih. Možemo se prilagoditi brzo bilo čemu“, rekao je Mektić.

Prvog dana, u petak, na program su dva pojedinačna meča, a početak prvog je u 16 sati. U subotu se kreće u 13 sati dvobojem parova, nakon čega će se igrati dva pojedinačna meča. Točan raspored mečeva bit će određen na izvlačenju u četvrtak u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu, a izbornici imaju rok do 11.30 da prijave sastave. Kandidati za pojedinačne mečeve s hrvatske strane su Dino Prižmić, Luka Mikrut i Matej Dodig. 
Nikola Mektić Davis cup tenis

