Lindsey Vonn se planira vratiti skijanju?! Proživjela je dramu, ali neće odustati...

Prkosna Lindsey Vonn poručila je kako će jednog dana ponovno skijati, unatoč stravičnom padu na Zimskim olimpijskim igrama koji je potaknuo strahove da bi mogla izgubiti lijevu nogu. Vonn, koja ima 41 godinu, u subotu je u bolnici u Italiji podvrgnuta četvrtoj operaciji slomljene noge, točnije kompleksnom prijelomu tibije. Svojim pratiteljima na društvenim mrežama poručila je da je sve prošlo dobro te da se uskoro može vratiti u Sjedinjene Američke Države.

U emotivnoj objavi, Vonn je dodala kako ne žali što se natjecala, iako je samo nekoliko dana prije pada potrgala prednji križni ligament u istom koljenu, za što tvrdi da nije imalo utjecaja na nesreću. Nevjerojatno, ali zavjetovala se da će u budućnosti ponovno stati na skije. Iako je zasigurno mislila na rekreativno skijanje, a ne na povratak natjecanjima na najvišoj razini, Vonn je napisala: 'Molim vas, nemojte biti tužni. Vožnja je bila vrijedna pada. Kad noću zatvorim oči, nemam za čime žaliti, a ljubav koju osjećam prema skijanju ostaje. I dalje se radujem trenutku kada ću ponovno moći stajati na vrhu planine. I hoću.'

A little update from me…❤️ thank you for all the love and support. Helps me so much🙏🏻 pic.twitter.com/ui0lfSS064 — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 13, 2026

Također je objasnila da je njezina četvrta operacija noge bila uspješna. 'Operacija je danas dobro prošla! Srećom, konačno ću se moći vratiti u SAD! Čim se vratim, dat ću vam više novosti i informacija o svojoj ozljedi... Ali do tada, dok sjedim ovdje u krevetu i razmišljam, imam nekoliko misli koje bih željela podijeliti', napisala je Vonn, a zatim inzistirala na tome da ne želi da je ljudi sažalijevaju nakon tako zastrašujućeg loma noge. 'Čitala sam mnogo poruka i komentara u kojima ljudi kažu da ih je ovo što mi se dogodilo rastužilo. Molim vas, nemojte biti tužni', poručila je, kako prenosi Daily Mail Online. 'Empatiju, ljubav i podršku prihvaćam otvorenog srca, ali molim vas bez tuge ili sućuti. Nadam se da će vam ovo umjesto toga dati snagu da se nastavite boriti, jer to je ono što ja radim i što ću nastaviti raditi. Uvijek.'

Svoju je poruku zaokružila razmišljanjem o rizicima svoga sporta. 'Kada razmišljam o svom padu, nisam stajala na startu nesvjesna mogućih posljedica. Znala sam što radim. Odabrala sam preuzeti rizik. Svaki skijaš na startu preuzeo je isti rizik. Jer čak i ako si najjača osoba na svijetu, planina uvijek drži karte u svojim rukama.' Vonn je prošle nedjelje izgubila kontrolu na početnoj traverzi nakon što je presjekla liniju preoštro, što ju je katapultiralo u zrak. Nakon pada čuli su se njezini krikovi dok je bila okružena medicinskim osobljem, prije nego što su je stavili na nosila i helikopterom prevezli u bolnicu.

Njezini najnoviji komentari, iako pozitivni, mogli bi zabrinuti njezinog oca. Alan Kildow nije krio koliko želi da se njegova kći povuče nakon što je svjedočio teškoj ozljedi na ovim Igrama. 'Ona ima 41 godinu i ovo je kraj njezine karijere', rekao je za Associated Press prošlog tjedna. 'Za Lindsey Vonn više neće biti skijaških utrka, barem dok se mene nešto pita.' Unatoč zabrinutosti, istaknuo je i njezinu nevjerojatnu snagu. 'Ona je vrlo jaka osoba. Poznaje fizičku bol i razumije okolnosti u kojima se nalazi. I sposobna se nositi s tim, bolje nego što sam očekivao. Ona je vrlo, vrlo snažna osoba i mislim da se s ovim jako dobro nosi.'