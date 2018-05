Maskirani huligani upali na trening i pretukli igrače i vodstvo kluba

Napadač nizozemske nogometne reprezentacije i portugalskog prvoligaša Sportinga iz Lisabona Bas Dost zadobio je ozljede glave u napadu 50-ak maskiranih huligana koji su upali na trening Sportinga te naoružani palicama napali igrače i stručno vodstvo kluba.

Dost je zadobio posjekotine glave, dok su ozljede pretrpjeli i pomoćni treneri Mario Monteiro i Raul Jose.

From Portugal: Around 50 hooded men ‘beat’ Sporting players and staff, disgusting images. https://t.co/t6CE3S0Xjy pic.twitter.com/pHQDdD77ft