Marko Pjaca odlično krenuo u novom klubu, gol i asistenciju u dva nastupa

Hrvatski napadač Marko Pjaca odigrao je drugo poluvrijeme za Twente iz Enschedea u 5-1 gostujućoj pobjedi protiv Sparte u Rotterdamu u prvoj utakmici 6. kola nizozemskog nogometnog prvenstva te je asistirao za, pokazalo se, pobjednički pogodak svoje momčadi.

Na poluvremenu je rezultat bio 1-1, Twente je poveo preko Zerroukija (13), na 1-1 poravnao je Lauritsen (24), da bi u nastavku prvo Pjaca asistirao Hlynssonu (51) za novu prednost Twentea, a do kraja susreta u strijelce su se upisali Van Rooij (60), Van Wolfswinkel (65) i Unuvar (85).

Pjaca sada ima po gol i asistenciju u dva nastupa za Twente koji je 10. na ljestvici sa sedam bodova, dva manje od osme Sparte.

Na vrhu je Feyenoord s maksimalnih 15 bodova, tri manje ima drugi PSV Eindhoven.