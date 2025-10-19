Marin Čilić kroz kvalifikacije izborio prolazak u glavni turnir Basela

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić uspješno je prošao kroz kvalifikacije te će zaigrati u glavnom turniru kategorije ATP 500 u švicarskom Baselu.

Bez izgubljenog seta Čilić je prošao kroz kvalifikacije. Nakon 6:4, 6:1 na startu protiv Australca Adama Waltona, u drugom kolu je svladao belgijskog tenisača Davida Goffina sa 6:1, 7:6(4).

Dominantno je Čilić izgledao u prvom setu koji je trajao tek 38 minuta i u kojem je ispustio samo jedan gem. Daleko ravnopravnija borba odvijala se u drugoj dionici gdje je Čilić lijepu šansu imao kod 3:3, ali nije iskoristio niti jednu od čak četiri break prilike. Otišla je druga dionica sve do tie-breaka gdje je Čilić bio priseban i koncentriran. Dobio je taj dio igre sa 7-4 i izbjegao neizvjesnost trećeg seta.

Prva dvojica nositelja ATP turnira u Baselu su Amerikanci Taylor Fritz i Ben Shelton., a glavni turnir počinje u ponedjeljak.

ATP Basel, 2. kolo kvalifikacija: Marin Čilić (Hrv) - David Goffin (Bel) 6:1, 7:6(4)