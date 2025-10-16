Maradonin mural u Napulju prekriven u znak prosvjeda

Glasoviti mural Diega Armanda Maradone u napuljskoj "Španjolskoj četvrti" prekriven je u znak prosvjeda lokalnih prodavača suvenira zbog oduzimanja njihove robe.

U ulici Emanuele de Deo, u srcu "Quartieri Spagnoli", nalazi se jedan od najvažnijih simbola grada, mural posvećen Diegu Maradoni. Mural je 1990. godine izradio lokalni umjetnik Mauro Filardi na inicijativu vođe ultras grupe, u čast drugog osvojenog "Scudetta" Napolija.

Ulica i mali trg koji se nalazi ispod murala postali su "otvoreno svetište", posebno nakon Maradonine smrti 2020. godine. Mnoštvo šalova, pisama i svijeća ostavljaju štovatelji "malog zenenog" iz cijelog svijeta. Prema procjenama tamošnjih turističkih agencija, mural je 2023. godine posjetilo čak šest milijuna ljudi. Te brojke nemoguće je provjeriti jer nema ulaznica niti brojača posjetitelja. Međutim, mural je sigurno jedna od najpopularnijih atrakcija u Italiji.

Oko njega su niknule brojne suvenirnice i kiosci, većina njih ilegalno. Sada je izbio prosvjed u znak nezadovoljstva zbog policije koja opetovano sprječava prodaju suvenira, oduzima predmete i piše kazne.

U srijedu je pristup "Largo Maradoni" bio zatvoren za javnost, dok je Maradonin mural nekoliko sati bio prekriven bijelom plahtom. Mala kapela s memorabilijama i kipovima bivše zvijezde SSC Napolija također je bila prekrivena plavom ceradom.

Vlasnici suvenirnica su preko svog odvjetnika zatražili legalizaciju svog poslovanja.

"Tražimo od općine pomoć i dopuštenje za legalno poslovanje", kazao je Angelo Pisani za talijanske medije. Političari i gradska uprava također pokušavaju posredovati.

Gradska vijećnica izjavila je da je operacija policije bila dio sveobuhvatne mjere protiv ilegalne trgovine provedene u svim dijelovima grada. Operacija je provedena i kao odgovor na izvješća o prodaji krivotvorene robe i krađi električne energije. Ipak, po uputama gradonačelnika Gaetana Manfredija, gradska uprava namjerava "tražiti dijalog s vlasnicima tvrtki kako bi razgovarali o načinima legalizacije i usklađenosti".

"Umoran sam, razočaran i rezigniran", kazao je jedan od trgovaca za Corriere del Mezzogiorno.

"Zakonitost je jedan od naših ciljeva, kao i sigurnost i razvoj susjedstva, ali žalosno je što, umjesto da uljepšaju ulice koje su godinama bile izložene degradaciji ili kriminalu, a sada ih osvjetljavaju stanovnici uz predanost trgovaca, institucije ne poduzimaju mjere za poticanje takvih inicijativa", dodao je.