Maradona uživa božanski status, ali Messi ga je odavno nadmašio

Još jedan dokaz u prilog tvrdnji da je Leo Messi najveći ofenzivni igrač u povijesti: pogotkom Eibaru u nedjelju 13. siječnja postao je prvi nogometaš koji je dosegao 400 golova u Primeri i prvi s 400 golova u bilo kojem velikom ligaškom prvenstvu na svijetu.

Iznad njega je samo Cristiano Ronaldo, koji je jesenas probio čarobnu granicu od četiri stotice zbirnim učinkom u četirima velikim ligama – portugalskoj, engleskoj, španjolskoj i talijanskoj.

Najmlađi Barcin strijelac

No Messi je ušao u klub 400 u mlađoj dobi i u manjem broju utakmica. Za to mu je bilo dovoljno 435 nastupa, što znači da je “jurio” prosjekom od 0,92 gola po utakmici u najjačoj ligi svijeta. Cristiano je do iste kvote morao odraditi 498 utakmica s prosjekom od 0,80. Od aktivnih igrača u Primeri Messiju je najbliži Athleticov Aritz Aduriz sa 157 golova, no on ima 38 godina pa bi bio otpisan kao protukandidat i da ne zaostaje 243 gola.

Znatno bolje, ali opet neznatne izglede imao bi Cristiano Ronaldo kad bi se vratio u Španjolsku. Budući da je u Realu postigao 311 golova, trebale bi mu tri fenomenalne sezone pod uvjetom da Messi više ne zabije nijednom, primjerice zbog ozljede ili transfera u Premier League. Nijedan od uvjeta nije izgledan – da će se CR vratiti i zabijati kao u najboljim danima, a da će se Messi zaustaviti.

Messijevu veličinu podcrtava i razmak od 149 golova do trećeg najboljeg strijelca u povijesti Primere, Athleticova Telma Zarre, koji je ubacio 251 loptu preko crte između 1940. i 1955. Četvrti je Hugo Sánchez s 234 pogotka za Atletico, Real i Rayo osamdesetih i devedesetih, a prvu petorku zaključuje Raúl González s 228, sve u Realu, između 1994. i 2010. Sami genijalci, a ipak u nižoj dimenziji od Messijeve.

Loptački je čarobnjak obilježio epohu otkad je debitirao za Barcelonu u jesen 2004. Otvorio je “račun” 1. svibnja 2005. protiv Albacetea na dodavanje svog mentora i idola Ronaldinha. U završne četiri minute, pošto ga je Frank Rijkaard poslao u igru umjesto paklenog Samuela Eto’oa, stigao je zabiti krasan gol lobom i postati najmlađi Barcin strijelac u Primeri u dobi od 17 godina, 10 mjeseci i sedam dana. Prvu je stotku zaokružio 20. studenog 2010. protiv Almeríje. Nešto više od dvije godine kasnije, 27. siječnja 2013., perfektan je strijelac već dojurio do 200. Trebale su mu tri godine da 17. veljače 2016. zabije 300. gol Sportingu. Još tri godine kasnije, 13. siječnja, iznjedrio je i 400. pogodak.

Njegova topnička dominacija nije ograničena na prvenstvo jer je u ostalim natjecanjima za Barcu postigao još 175 golova. Povrh 575 klupskih golova, ne računajući prijateljske, zabio je 65 za argentinsku A reprezentaciju, što daje zbroj od 640 golova u karijeri koja još traje.

Iako je prigrabio najviše naslovnica pogocima, pokazao se genijalnim i kao razigravač sa 159 asistencija u prvenstvu i 222 u svim klupskim natjecanjima. Uračunamo li i 43 asistencije podijeljene u reprezentaciji, dolazimo do 265 namještenih pogodaka u seniorskoj konkurenciji.

Messi ili Cristiano Ronaldo?

Dvije su omiljene navijačke rasprave koje se tiču Messija: je li bolji od Cristiana Ronalda i od Diega Maradone. Za prvi odgovor pričekajmo kraj obiju karijera. Messi zasad prednjači po postotku golova po utakmici, a budući da je 26 mjeseci mlađi od Portugalca, ima “fore” da ga pretekne i u broju pogodaka i trofeja. Što se tiče argentinskog duela, Leova je prednost nad Maradonom tolika da čini raspravu izlišnom: postavljanje ovog potonjeg na vrh nije stvar uvažavanja činjenica, nego religijskog obožavanja.

Iako je njegov prethodnik bio aktivan do 37. rođendana, Messi ga je odavna nadmašio po svim mjerilima: broju i prosjeku golova i asistencija, broju osvojenih momčadskih trofeja i broju pojedinačnih priznanja. A ako vrijedi zloglasni argument osvajanja Svjetskog prvenstva, morali bismo priznati da je SVAKI osvajač tog trofeja nadmoćan Messiju.

Ako je Maradona iznad Messija samo temeljem svjetskog naslova (iako je ovaj po svemu ostalom uspješniji), onda su iznad i Bobby Charlton, Rivelino, Uli Hoeness, Mario Kempes, Paolo Rossi, Pierre Littbarski, Bebeto, Zinedine Zidane, Rivaldo, Francesco Totti, David Villa, Miroslav Klose i deseci drugih znamenitih igrača koji su se kao prvotimci okitili Mundijalom. A ta bi tvrdnja bila potpuno apsurdna, zar ne?

