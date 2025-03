Malo poznata priča: Didier Deschamps je 2000. godine, po jakoj oluji, morao nizati krugove usred Zaprešića!

Izbornik trikolora Dider Deschamps prije 26 godina bio je na Poljudu kao igrač Nantesa, igrao je za trikolore i na maksmirskom stadionu, a malo je poznato da je krajem svibnja 2000. godine bio i na stadionu zaprešičkog Inkera. Za Zidaneovu generaciju trikolora, koja je osvojila svjetski naslov 1998. godine, potom i europski 2000. kažu da je jedna od najvećih reprezentacija koja je ikada hodala zemljom. A ta čudesna momčad prije 20 godina odigrala je prijateljsku utakmicu protiv jednog hrvatskog trećeligaša! Tog 29. svibnja 2000. godine, u 10 ujutro, po travnjaku zaprešićkog stadiona su trčali Zidane, Henry, Anelka, Deschamps, Vieira, Thuram, Pires, Karembeu, Djorkaeff, Dugarry... Ustvari, nedostajao je samo Fabien Barthez, koji je tog jutra privatnim avionom otišao na potpis ugovora s Manchester Unitedom.



Dan prije trikolori su igrali u Maksimiru protiv Hrvatske i pobijedili 2:0, a francuski izbornik Roger Lemerre zaprešićki je dvoboj zamislio kao dodatno raspucavanje za one koji su manje igrali dan prije.

Završilo je 4:1, za Francuze su zabijali Anelka (3) i Vieira, a tada mladi igrač Tomislav Žitković bio je strijelac jedinog pogotka za žute iz Zaprešića.



– Uh, naravno da taj gol nikada neću zaboraviti. Zabijao sam ja u dresu Inkera i Ladiću i Pletikosi, ali ovo su ipak bili Francuzi, tada najjača momčad svijeta. Opalio sam poluvolej sa 16 metara i lopta je uz pomoć “žabice” završila u mreži legendarnog Bernarda Lame. Na početku utakmice smo se stisli, samo smo gledali kako njihove lopte ide nemoguće brzo i točno. No, mogli smo mi u toj utakmici zabiti i tri-četiri gola, stvorili smo nekoliko dobrih šansi. Francuzi su se na kraju ponijeli kao gospoda, razmijenili su dresove s nama, a ja sam još za vrijeme utakmice zakapario Anelkin dres kojeg čuvam i danas – prisjetio se Žitković, sada profesor tjelesnog u OŠ u Španskom.

Legendarni napadač Inkera (Intera) Zvjezdan Brlek također se dobro sjeća te utakmice.– Prvo što mi padne da pamet je to da u prvih deset minuta doslovno nismo taknuli loptu, hehe! Što zbog njihove brzine, što zbog našeg straha. Ali kad je Žitković u 10. minuti zabio gol, onda smo se oslobodili. Imao sam i ja dvije odlične šanse. Prvo sam nakon zračnog duela s Lebœufom pogodio stativu, a potom sam imao stopostotnu šansu, ali umjesto da sam pucao iz prve, išao sam cimati Lamu. A mogao sam si tada dopustiti to, ipak sam bio prvi strijelac Treće HNL – sa smiješkom na licu prisjetio se današnji trener Dinama iz Jakovlja Brlek te dodao:– Nakon utakmice Francuzi su nam ostavili dvije garniture dresova, a mi smo iskoristili šansu slikati se sa Zidaneom, Deschampsom, Henryjem i ostalim velikanima.Te nezaboravne utakmice dobro se sjeća i tadašnji novinar Večernjeg lista, Zaprešićanin Miro Rede.– Francuski izbornik Lemerre u toj utakmici u Zaprešiću poštedio je igrače koji su dan prije igrali protiv Hrvatske, no Zidane, Thuram, Deschamps, Henry i još neki svejedno su na početku utakmice morali trčati oko zaprešićkog igrališta. U svlačionicu su otišli tek potkraj poluvremena, nakon što su se istrčali po velikom pljusku. Zanimljivo, pola godina nakon te utakmice kao novinar Večernjeg lista izvještavao sam s dodjele za Fifina najboljeg igrača svijeta, te sam laureata Zidanea pitao sjeća li se utakmice u Zaprešiću.Na prvu se zamislio, ali čim sam spomenuo da je po velikom pljusku trčao krugove, odmah je ispalio: “Oh, kako se ne bih sjećao, ne samo te oluje već i toga da je utakmica bila rano ujutro pa su nas probudili već u sedam iako smo noć prije igrali protiv Hrvatske!” – ispričao je Rede, pa dodao:– Zanimljivost je i to da je francuski izbornik Lemerre kasnije na Svjetskom kongresu trenera rekao da mu je ta utakmica protiv Inkera bila najvažnija u pripremi za pohod na europsko zlato!

A “krivac” za tu zaprešićku utakmicu bio je glavni tajnik HNS-a Zorislav Srebrić.

– Bio sam te 2000. domaćin Francuzima, pa mi je izbornik Lemerre rekao da mu dan nakon utakmice s Hrvatskom pronađem nekog lakšeg suparnika, a ja sam pogurao svoj Inker. Bio sam s Francuzima noć prije do pola 2 u Sheratonu, a već u 7.30 svi igrači bili su na doručku kako bi stigli na jutarnju utakmicu u Zaprešić. Toliko je jako padalo da su neki igrači željeli prekid utakmice, no Lemerre im je naredio da zbog gledatelja odigraju do kraja – prisjetio se Srebrić.



Današnjeg francuskog izbornika Didiera Deschampsa večeras u Splitu ne očekuje oluja kao prije 25 godina u Zaprešiću, za večerašnji dvoboj na Poljudu najavljeno je vedro vrijeme. No, nadamo se da će mu oluju priuštiti Dalićevi izabranici...