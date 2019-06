Majoli: Novak je jači nego ikad, svi uvijek navijamo za njega

Za razliku od prijašnjih godina, hrvatski tenisači u konkurenciji parova nisu ovaj put imali puno uspjeha u Roland Garrosu. Ivan Dodig i njegov partner Francuz Roger-Vasselin ispali su već u prvom kolu, kao i Nikola Mektić i Franko Škugor koji su nastupali zajedno.

Samo je Mate Pavić u kombinaciji s Austrijancem Marachom postigao dvije pobjede i stigao do osmine finala. No za hrvatsko-austrijski dvojac, postavljen ovdje za četvrte nositelje, bilo je to premalo.

Moguće je da je nestalo one “kemije” tako važne za partnere u dublu jer su Pavić i Marach znali da posljednji put igraju zajedno. Očito su se zasitili i žele isprobati neke nove kombinacije.

Jamie pokrenuo lavinu

No prekid je inicirao Mate kojemu je usred sezone došao poziv brazilskog veterana Brune Soaresa (37, Marach ima 38) s kojim je pak suradnju prekinuo Britanac Jamie Murray. Potonji u budućnosti želi igrati sa sunarodnjakom Nealom Skupskim kako bi se njih dvojica što bolje uigrala za Davisov kup i Olimpijske igre u Tokiju.

Marach i Pavić svoju su suradnju započeli u Miamiju 2017. godine. Postigli su 104 pobjede i 48 poraza te osvojili šest turnira, među kojima i Australian Open 2018., a igrali su i u finalima Wimbledona 2017. (poraz od Kubota i Mela, 11:13 u petom setu) i Roland Garrosa, lani. Bili su i prva kombinacija svijeta...

U Roland Garrosu je i Iva Majoli, izbornica hrvatske Fed kup reprezentacije i bivša osvajačica tog turnira (1997.). Nastupit će na turniru legendi, a usput bodri Petru Martić i ostale naše tenisače i tenisačice, ali i Novaka Đokovića. O njemu je za beogradski B92 kazala:

Gušt je gledati Petru

– Novak je takav igrač da može ponoviti svaki uspjeh, pa i ovaj da poveže sva četiri Grand Slam turnira. Vratio se jači nego ikad, prošle i ove godine igra odličan tenis, što je pokazao i u posljednjem meču sa Struffom. Djeluje mi da je iz meča u meč sve snažniji i mi svi uvijek navijamo za Novaka. Doista tako mislim, bilo bi lijepo vidjeti ga kako osvaja još jedan Roland Garros, njemu bi to puno značilo – napomenula je Iva.

Oduševljena je igrama Petre Martić koje, nažalost, nije bilo u hrvatskoj reprezentaciji ove godine u Bathu na turniru Euroafričke zone Fed kupa.

– Petra igra nevjerojatan tenis, vjerojatno tenis svoje karijere. Protiv Karoline Pliškove je pokazala tu kvalitetu, igra raznovrsno: odlično servira, odlično se kreće. Nema puno djevojaka tu sposobnost. Meni je bio gušt gledati je – rekla je Majoli.