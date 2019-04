VIDEO Pogledajte promjene Dinamovog grba: Od NDH-a preko petokrake do Tuđmana i Croatije

Dinamo danas slavi 108. rođendan, a kroz svoju prošlost zagrebački klub imao je više imena, kao i grbova.

Neki i danas spore Dinamo kao pravog nasljednika Građanskog, ali 'Dinamo je nastavio kontinuitet Građanskog, kao što je Croatia nastavila kontinuitet Dinama', rekao je pokojni prof. dr. Miro Mihovilović u intervjuu Vjesniku 2006. godine.

Mihovilović je bio dio skupa održanoga 9. lipnja 1945. godine u kinodvorani u Gundulićevoj ulici, na kojemu je bilo više od 200 delegata.

Dinamo je četiri puta mijenjao ime - Građanski, Dinamo, HAŠK Građanski i Croatia.

Grb se u početku često mijenjao, a 1923. grb će dobiti danas prepoznatljive vizure. Potrajao je do 1945. godine kada je klub naprasno ugašen. Pojavom Jugoslavije i promjenom imena kluba u Dinamo novi grb dobit će i novi detalj - petokraku.

Ona je na grbu stajala do 1991. godine, a nije se micala ni 1970. godine kada je nastao danas prepoznatljivi grb. Od 1993. do 2000. godine klub se zove Croatia željom tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana, a 1996. dolazi novi grb koji ostaje do vraćanja imena Dinamo i današnjeg grba.

