Majer nije imao prednost u Dinamu pa treneru rekao: Ja sam ovdje najbolji igrač

Izbornik Zlatko Dalić obično je imao dvije dvojbe oko sastava s kojim će krenuti u utakmice na ovom Svjetskom prvenstvu, uglavnom su to bile dvojbe oko pozicije desnog krila i središnjeg napadača. Malo je rotirao, tražio najbolja rješenja. Hrvatska je stigla do utakmice za treće mjesto, a Dalić će sad ipak morati malo više mijenjati jer skupilo se i umora, ali i ozljeda, pa mora tražiti nova rješenja.

>> Kramarić: Marokanci će se bacati na glavu, ova utakmica je borba života

Jako popravio defenzivnu igru

Marcelo Brozović je jedan od tih koji imaju problema, a izbornik je najavio da igrač koji kaže da ga boli i trepavica neće igrati, da za utakmicu s Marokom treba samo potpuno zdrave. Sigurno je da Brozovića neće izostaviti zato što je to tražio njegov klub Inter koji je zabrinut jer prije SP-a Broz je imao dužu pauzu zbog ozljede i boje se da se ta ozljeda ne vrati ili još pogorša, ali ako ima i najmanje problema, onda je stvarno bolje da ne igra.

Prva alternacija mogao bi biti Lovro Majer koji bi igrao ispred Modrića i Kovačića. Taj 24-godišnji vezni igrač francuskog Rennesa do svog je sadašnjeg vrhunca, a vjerujemo da mu tu nije kraj, stigao okolnim putem, možda i težim. No izgleda da je odabrao pravi način jer sad je već jako visoko. Naime, iako je kao klinac igrao u Dinamu, taj zagrebački dečko odlučio je napustiti Maksimir i preko Dubrave, Trnja i Lokomotive napredovati.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS Soccer Football - Europa League - Group B - Stade Rennes v Dynamo Kyiv - Roazhon Park, Rennes, France - October 6, 2022 Stade Rennes' Lovro Majer in action with Dynamo Kyiv's Volodymyr Shepelev REUTERS/Benoit Tessier Photo: BENOIT TESSIER/REUTERS

Očito je vrijedan dečko koji nije prestao raditi na sebi i svom nogometu pa je tako na kraju zaokružio cjelinu i vratio se u Dinamo koji je za njega Lokomotivi iskrcao 2,5 milijuna eura. No isplatilo se jer Majer je i dalje rastao. Imao je nekih problema s ozljedama, kritizirali su ga da nema obveznu igru, da kao vezni igrač premalo sudjeluje u defenzivi. No Majer nije stao, popravio je i to i danas igra u izrazito zahtjevnoj francuskoj ligi, s Rennesom se bori za sam vrh u francuskom prvenstvu i u njemu igra jako važnu ulogu.

Kod Nenada Bjelice je igrao, ali rijetko kad je bio starter, no onda je dobio više prilika kod Zorana Mamića i Damira Krznara.

– Ne mogu komentirati vrijeme kad je Bjelica bio trener, no kod Igora Jovićevića bio sam trener i sjećam se jednog detalja. Majer je tražio razgovor s Jovićevićem na kojem smo bili svi mi iz stožera. Lovro je pitao o svom statusu, gdje ga trener vidi, hoće li dobiti šansu. Jovićević mu je rekao da u tom trenutku ima igrača koji su u prednosti. Majer je bio prilično nesretan i onda nas je iznenadio rekavši: "Ja sam tu najbolji igrač." Svi smo se pogledali, pomislili smo "Isuse Bože, što je ovo", no opet smo zaključili kako je super što tako vjeruje u sebe. I onda je to i pokazao, kod Zorana Mamića je brzo počeo igrati, bio je starter, zapravo nezamjenjiv – govori nam nekadašnji trener Dinama, a danas Maribora Damir Krznar.

Nerijetko smo viđali fotografiju na kojoj ga na travnjak, kao klinca Dinama, vodi Luka Modrić. I sad su u istoj momčadi, u našoj reprezentaciji, jedan plavokosi senator koji će, nadamo se, i dalje voditi našu reprezentaciju kao duša veznog reda i drugi isto tako plavokos koji ima sve više minuta u našoj najboljoj vrsti i koji bi uskoro trebao postati jedan od glavnih igrača Hrvatske, kao što je to bio u Dinamu, kao što je to sada u Rennesu.

– Riječ je o fantastičnom igraču koji u napadačkom dijelu igre ima kompjutor u glavi, sjajno se snalazi, a ja sam ga stavljao desno da mi ulazi u sredinu i bio je odličan, a i on je dobio prostor za igru. Ono što rijetki spominju – Majer je trkački strašno jak i po našim kriterijima, po GPS podacima, on je najviše trčao – kaže Krznar.

Jedno vrijeme zamjerali su mu defenzivnu igru, no gledajući ga u Rennesu, to nije ni najmanji problem, radi sjajno u oba smjera.

– Definitivno je to popravio, za takvog igrača važno je da dođe u zonu, da postavi tijelo i stane na svoju poziciju. A on ima sve, udarac, dribling, pas, zna podvaliti loptu. Veliki je radnik i baš puno sluša što mu se kaže, a trenere jako veseli kad vide da igrač želi napraviti to što je od njega traženo – hvali Krznar svog nekadašnjeg igrača.

Imamo 'apaurinčić' za Maroko

Prema najavama, Majer bi danas trebao početi protiv Maroka, kako ga vidite u reprezentativnom okruženju?

– On može igrati i na toj razini i vjerujem da će to pokazati, to što on ima u igri prema naprijed je izuzetno, ako bude s Modrićem i Kovačićem, može napraviti pravu konekciju, a to je naša snaga, držati loptu tri-četiri minute...

Foto: Peter Cziborra/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Croatia Training - Al Erssal Training Site 3, Doha, Qatar - December 16, 2022 Croatia's Luka Modric and Lovro Majer during training REUTERS/Peter Cziborra Photo: Peter Cziborra/REUTERS

Kakvu utakmicu očekujemo protiv Maroka?

– Uh, definitivno tešku utakmicu jer oni igraju nogomet koji nama baš i ne odgovara, imaju čvrstu i pokretljivu igru i tu će naša vezna linija morati odigrati veliku ulogu... No ja vjerujem da imamo 'apaurinček' za njih – zaključio je Krznar.

Već nakon nekoliko mjeseci u Rennesu počele su stizati ponude za Majera, ljetos su ga mogli prodati za 35-40 milijuna, prije SP-a Transfermarkt ga je vrednovao 22 milijuna eura. Cijena će mu još rasti nakon SP-a, a već su se pojavile glasine da ga žele Atlético Madrid, Liverpool i Barcelona. No europski mediji su se raspisali o Majeru, tepaju da je novi Luka Modrić, stoga ne čudi da sad Rennes navodno traži 60 milijuna eura.

