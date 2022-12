Evo gdje gledati hrvatsku borbu za treće mjesto protiv Maroka

Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 16 sati protiv Maroka igra za treće mjesto i brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Naš prvi i posljednji protivnik Mundijala, ujedno i prva afrička momčad koja je dogurala do polufinala natjecanja, ostao je na korak do finala nakon poraza od Francuske, dok smo mi na isti način ispali protiv Argentine.

Međutim, danas je novi dan, prilika za treće odličje na SP-ima. Nadamo se ponavljanju 1998., kada je reprezentacija na svom debiju na natjecanju osvojila broncu, a dodatan motiv predstavlja nam srebro zasluženo prije četiri godine na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Vatreni su na putu do četiri najbolje reprezentacije skupinu završili kao drugoplasirani ispred Kanade i Belgije te iza Maroka osvojivši pet bodova, da bi potom u osmini finala nakon izvođenja jedanaesteraca porazili Japan. Na isti su način izbacili prvog favorita turnira, Brazil.

Foto: SUHAIB SALEM/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Croatia's Domagoj Vida and teammates celebrate qualifying for the semi finals

Današnji susret igra se na stadionu Khalifa, koji prima 45,416 gledatelja. Glavni sudac utakmice je Abdulrahman Al-Jassim iz Katara.

Utakmicu možete pratiti uživo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista, gdje vam donosimo i analize uživo iz studija, dok televizijski prijenos možete gledati na Drugom programu HRT-a od 16 sati te putem digitalne platforme HRTi.

