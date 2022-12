Pamtite li gdje ste bili? Veličanstveni dočeci Vatrenih 1998. i 2018. godine, Hrvatska je širokih ruku dočekala junake

Nevjerojatni uspjesi hrvatske nogometne reprezentacije utkali su u povijest, a ništa manje legendarni nisu bili ni dočeci na kojima se pojavilo oduševljeno mnoštvo sretnih građana. Rijetko koja zemlja, pogotovo ako se ide uspoređivati s brojem stanovnika i sportskim uspjesima, može reći da je u tako kratkom vremenskom roku imala tako dobar razlog za slavlje, a Hrvatska to bome je.

Vatreni su prvo osvojili posebno mjesto u našim srcima svojom junačkom borbom na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj gdje su na kraju dostojanstveno nosili broncu oko vrata. Tog dana je nogomet za Hrvate postao uistinu najvažnija sporedna stvar na svijetu, a niti jedan drugi sport nije ugrozio tu poziciju unatoč slavnim uspjesima drugih sportaša.

"Pri izlasku iz aviona Ćiro i 'sinovi' nisu znali što ih čeka na zagrebačkim ulicama", stoji u članku Večernjeg lista objavljenog 13. srpnja 1998. godine opisujući proslavu kakva se može ponosno prepričavati unucima.

Tog vrućeg ljetnog dana, na trg Francuske Republike slilo se negdje između 70 i 80 tisuća ljudi, a zbog manjka vode najviše posla imala je Hitna.

"Ono što se dogodilo kad je autobus Croatiabusa probio do pozornice teško je za opisati. I Karneval u Riju za to je - mala beba. Šuker i Boban su uspjeli doći na pozornicu, ostali su to činili probijajući se kroz živi zid. - Ljudi moji, pa ovi će nas rastrgati - uzviknuo je Šuker. Silvio Marić pronašao je spas tako što se bacio u masu", opisuju novinari K. Gvardiol i I. Flak u članku koji se može pročitati u Arhivi Večernjeg lista.

Okupljene i Vatrene zabavljala je Severina čija je pjesma 'Djevojka sa sela' obilježila SP u Francuskoj.

Doček srebrnog sjaja

Ako je doček Vatrenih 1998. godine bio nevjerojatan, doček srebrnih iz Rusije 2018. godine slobodno može ući u sve povijesne anale kao veličanstven primjer poštovanja građana jedne zemlje prema njezinim sportašima. Tih nekoliko tjedana, Vatreni su nam oduzimali dah svojim majstorijama i Hrvatska je još jednom opravdano bila glavna tema svih stručnjaka i ljubitelja nogometa. Kako i ne bi, zemlja u kojoj je u tom trenutku živjelo oko 4 milijuna stanovnika imala je drugu medalju sa Svjetskog prvenstva u samo dvadeset godina.

Hrvatska je 16. srpnja 2018. godine postojala samo za Vatrene. Brojne firme su radile skraćeno ili uopće nisu kako bi njihovi radnici bili na dočeku, a mnogi su rado doputovali kako bi sudjelovali u tom povijesnom trenutku. Čak i oni koji nisu inače fanovi nogometa nisu mogli odoljeti euforiji, te su ponosno izlazili na ulice kako bi samo na trenutak ulovili pogled na igrače izbornika Zlatka Dalića.

Duž cijele trase do centra Zagreba skupilo se ukupnog tog dana više od 500 tisuća ljudi u neopisivoj razdraganoj atmosferi koja se prelila na ulice. Spektakl je svoj vrhunac doživio nešto prije 21 sat, kada je autobus koji je prevozio igrače nakon skoro pet sati nekako kroz gužvu uspio doći do središnjeg zagrebačkog trga. Vidno umorni sportaši predvođeni kapetanom Lukom Modrićem nisu sakrivali svoje oduševljenje niti sreću.

Doček hrvatskih nogometnih heroja iz Zagreba pratilo je 250 najvažnijih TV kuća iz cijelog svijeta, pa je nevjerojatnim prizorima mogao svjedočiti cijeli svijet.

Hrvatima se mora priznati jedna stvar: Veličanstveno slavimo naše Vatrene! A tako ćemo i ovaj puta.