Maestralni hrvatski duo! Brozović zabio na Perišićevu asistenciju za uvjerljivu pobjedu Intera

Hrvatski nogometni reprezentativac Marcelo Brozović bio je strijelac za Inter u uvjerljivoj 3-0 82-0) domaćoj pobjedi protiv Rome u susretu 34. kola talijanskog prvenstva, a za pogodak mu je asistirao drugi hrvatski reprezentativac Ivan Perišić.

Perišić je u 40. minuti izbjegao zaleđe, utrčao u gostujući kazneni prostor i zatim ostavio loptu za nadolazećeg Brozovića koji je odličnim "lažnjakom" prevario i Mancinija i Smallinga te si stvorio prostor za udarac iskosa sa 10-ak metara kojim je pogodio sam gornji lijevi kut.

Rui Patricio mogao je samo pogledom ispratiti taj udarac kojim je Brozović povisio na 2-0. Bio je to drugi prvenstveni gol Brozovića ove sezone, a prvoga je psotigao u prošlom kolu protiv Spezije.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS Soccer Football - Serie A - Spezia Calcio v Inter Milan - Stadio Alberto-Picco, La Spezia, Italy - April 15, 2022 Inter Milan's Marcelo Brozovic celebrates scoring their first goal with Ivan Perisic and Joaquin Correa REUTERS/Jennifer Lorenzini Photo: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Prvi pogodak na utakmici postigao je Dumfries u 30. minuti nakon lijepog proigravanja Calhanoglua, a na 3-0 povisio je Lautaro udarcem glavom nakon kornera kojega je također izveo Calhanoglu. Poraz gostiju ublažio je Mhitarjan u 85. minuti.

Brozović i Perišić igrali su do 72. minute za Inter koji je ovom pobjedom preuzeo vrh ljestvice, sada ima 72 boda, jedan više od gradskog rivala Milana, a oba su sastava odigrala po 33 utakmice. Milan će u nedjelju gostovati kod Lazija, dok će Inter u srijedu u goste Bologni.

Roma je šesta sa 58 bodova, dva više od sedmog Lazija i osme Fiorentine, ali Lazio ima jednu, a Fiorentina dvije utakmice manje odigrane.