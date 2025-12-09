Naši Portali
BREAKING
TRANSFER-BOMBA

Luki Modriću stiže senzacionalno pojačanje? Sprema se posao koji će odjeknuti, ovo su detalji

Serie A - AC Milan v Lazio
Daniele Mascolo/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
09.12.2025.
u 20:10

Prema najnovijim napisima iz Italije, koje prenosi i Mundo Deportivo, na pomolu je jedan od najneočekivanijih transfera zime. AC Milan navodno planira dovesti Roberta Lewandowskog u spektakularnoj razmjeni koja bi poljskog napadača spojila s Lukom Modrićem

Nogometnim svijetom odjeknula je vijest o mogućem transferu koji bi mogao promijeniti odnos snaga u talijanskom prvenstvu. Uprava AC Milana ozbiljno razmatra dovođenje Roberta Lewandowskog, a kako bi uvjerili čelnike Barcelone, spremni su ponuditi i razmjenu igrača. Talijanskom velikanu prijeko je potrebno pojačanje u napadu, s obzirom na to da je teret postizanja golova u prvom dijelu sezone gotovo isključivo pao na leđa Rafaela Leãa i Christiana Pulisica. Ostali ofenzivci, poput Santiaga Gimeneza i Christophera Nkunkua, nisu ispunili očekivanja, stoga se dolazak dokazanog strijelca poput Lewandowskog čini kao logičan potez u borbi za Scudetto, pogotovo nakon što je momčad u srpnju pojačao i Luka Modrić.

Situacija Roberta Lewandowskog u Barceloni posljednjih je tjedana pod sve većim povećalom. Poljak, koji sada ima 37 godina, ulazi u posljednju fazu svog ugovora, a klub se tiho priprema za život nakon ere jednog od najubojitijih napadača Europe. Njegove godine i financijska težina potencijalnog novog ugovora čine njegov dugoročni ostanak malo vjerojatnim. Smanjena minutaža i rastući utjecaj Ferrana Torresa dodatno stavljaju Poljaka u nezavidan položaj, zbog čega se Barceloni otvara prostor za traženje zamjene, a prodaja ili razmjena postaju realnije opcije nego ikad prije.

Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo!

Kako bi realizirali ovaj senzacionalni posao, Rossoneri su navodno spremni u suprotnom smjeru poslati Christophera Nkunkua. Francuski napadač stigao je na San Siro prošlog ljeta za 38 milijuna eura, uz moguće bonuse, no velika investicija nije donijela željene rezultate. Nkunku je postigao samo jedan gol, i to u Kupu protiv Leccea, a osim skromne statistike, uprava je zabrinuta i zbog njegovih blijedih izvedbi na terenu. Uključivanje Nkunkua u dogovor Barceloni bi donijelo trenutačno i zvučno pojačanje u napadu, čime bi obje strane mogle profitirati.

Ključnu ulogu u cijeloj priči mogao bi odigrati super-agent Pini Zahavi, koji zastupa i Lewandowskog i Nkunkua. Talijanski mediji navode da je sportski direktor Milana, Igli Tare, već zakazao sastanak sa Zahavijem kako bi ispitao namjere poljskog napadača i moguće financijske uvjete. Ipak, izvori bliski Lewandowskom odlučno demantiraju da je bilo kakav sastanak dogovoren, sugerirajući da je situacija daleko od realizacije. Unatoč tome, talijanski mediji ustraju u tome da Milan neće lako odustati, svjestan da bi im igrač takvog kalibra mogao donijeti prevagu u utrci za naslov prvaka
Ključne riječi
Robert Lewandowski AC Milan Luka Modrić

