Dario Šarić se vraća u Hrvatsku? Kruno Simon za VL otkrio što planiraju u Savezu

Nakon što je u dvije sezone nastupio u samo 21 utakmici (u 16 za Denver i 5 za Sacramento), Dario Šarić dodatno se uvjerio u svu nemilost biznis modela u NBA klubovima. Naime, nakon što ga je Sacramento razmijenio u Chicago, a on proslijedio u Detroit, vodeći klub Istočne konferencije Šibenčanina je otpustio. To znači da je kapetan hrvatske reprezentacije ovog časa slobodan igrač i na njemu je da odluči hoće li čekati neki angažman u drugom dijelu NBA sezone ili će se možda već sada zaputiti u nekog od euroligaša, koji ga mogu prijaviti sve do 25. veljače. O tome razgovara i sa svojim menadžerom Miškom Ražnatovićem.

Naime, već se naveliko govori kako se za njega zanimaju Panathinaikos i njihov trener Ergin Ataman, a vjerujemo da bi ga u svojim redovima vrlo rado imali u Dubaiju, klubu koji trenerski vodi hrvatski trener Jurica Golemac. Golemi je, podsjetit ćemo vas, bio pomoćni trener Cibone kada je ovaj klub, predvođen mlađahnim Šarićem, 2014. godine osvojio ABA ligu. S obzirom na to da su pred hrvatskom reprezentacijom dvije kvalifikacijske utakmice za SP s Njemačkom, pomisao mnogih domaćih poklonika košarke zacijelo je bila može li Šarić i zaigrati u tim utakmicama, koje su na rasporedu 27. veljače i 1. ožujka. Događa li se nešto s tim u vezi, priupitali smo sportskog direktora Krunu Simona.

– Dario Šarić svakako će biti na širem popisu od 24 reprezentativna kandidata za slučaj da postoji i najmanji izgled da on i zaigra. Dario sada mora biti pametan, mora odlučiti što je za njega najbolje. Premda je s 10 igranih sezona ispunio uvjete za viši rang NBA mirovine, mora sve staviti na vagu. Uostalom, nakon toliko godina nije lako vratiti se u Europu, u svojevrstan rudnik, jer onaj tko ga dovede imat će velika očekivanja. I na euroligaškom tržištu nedostaje kvalitetnih igrača, a Šarić je vruće ime.

Bez obzira na to što je ove sezone igrao vrlo malo, gotovo ništa, Šarić bi i takav bio pojačanje za reprezentaciju, koja je dosad na njega mogla računati samo u ljetnim natjecateljskim "prozorima".

– On je klasa bez obzira na to u kakvoj je formi jer takav igrač uvijek stvara razliku. No, kažem, prvo on mora vidjeti što će.

Sad kad je slobodan igrač, može li Dario doći u Europu i odigrati te dvije utakmice i, ako je odlučio čekati novi NBA angažman, vratiti se te čekati i dalje.

– Nisam siguran je li to pravno izvedivo jer tu je i faktor osiguranja. No trebamo mu svi dati nekoliko dana i on će sam donijeti odluku koja je najbolja za njega. Igrao sam s njim i on je meni drag kao čovjek pa bih volio da bude sretan. A on sada sigurno nije sretan, on voli odlučivati utakmice, voli biti na terenu, što mu je posljednjih nekoliko sezona oduzeto. Samo se nadam da će se negdje usrećiti i napokon uživati na terenu, na kojem još uvijek može toliko toga pokazati – kazao je Simon. (db)•