Svi već pričaju o toj utakmici sa Srbijom, ni ja više nemam ulaznica

Novo lice na pripremama rukometne reprezentacije za Europsko prvenstvo, koja se jučer opet okupila u Ivanić-Gradu, desni je vanjski francuskog PSG-a Luka Stepančić.

– Došao sam s nekom virozicom. Ništa strašno. Možda je posljedica i umora od puta. Vjerujem da će brzo proći i da ću spreman krenuti u prve treninge u drugoj fazi završnih priprema. Nadam se da su se ovi dečki koji su bili u prvoj fazi uspjeli odmoriti. Čuo sam da su treninzi bili žestoki i naporni. Ali to su mi sve prenijeli nekako sa smiješkom, puni optimizma – istaknuo je Luka.

U Parizu se u prvom dijelu sezone niste baš naigrali?

– Istina. Imao sam zaista skromnu minutažu. Zašto? Ne znam. Trenirao sam maksimalno, trudio se, ali nisam dobivao previše prilika pokraj Remilija. Vjerujem da se skromna minutaža neće previše osjetiti na Europskom prvenstvu – kaže Luka.

Bolje da nas ima više

Konkurencija na desnom vanjskom dosta je jaka. Tu su Marko Kopljar, Denis Buntić, Šime Ivić, Mario Vuglač, vi?

– Po meni je uvijek bolje da nas ima više. Nadam se da će biti zanimljiva borba za nastup na Europskom prvenstvu. Protiv Slovenije sjajno je odigrao Vuglač, ali se nažalost ozlijedio i ne znam kakva će biti situacija s tom njegovom ozljedom – rekao je Luka.

Posebna draž bit će igrati na jednom velikom natjecanju pred domaćim gledateljima?

– Sigurno će biti poseban doživljaj. Čuo sam od dečki koji su igrali na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj 2009. kakav je to osjećaj. A i moji suigrači, Francuzi, pričali su kako je sve to izgledalo kod njih ove godine u siječnju. Jedva čekam osjetiti tu energiju navijača koja će nas sigurno gurati naprijed.

Pogotovo će to biti važno za prvu utakmicu protiv Srbije?

– Istina. Zna se da ulaznica za taj susret više nema, što je bilo i očekivano. Ako me pitate imam li koju ulaznicu, nemam. Što se tiče Srbije, bit će to sasvim drugačija utakmica od onih protiv skandinavskih zemalja, Islanda i Švedske. Srbija gaji sasvim drugi stil. Kod Srba neće biti puno trčanja kao kod Šveđana – naglasio je desni vanjski PSG-a.

Prođemo li u drugi krug, tamo nas čekaju stari znanci, Francuzi i Norvežani, finalisti zadnjeg Svjetskog prvenstva.

Francuzi se pomladili, ali...

– Nadam se da će sve proći po planu i da će te utakmice odlučivati o plasmanu u polufinalu. S Norvežanima smo zaista u zadnje vrijeme igrali jako puno i neće nam trebati nekakva spacijalna analiza za njih. U klubu imam puno suigrača koji će igrati u Hrvatskoj. Čine mi se da su puno opušteniji nego kad su bili domaćini SP-a. Nemaju tako velik pritisak kao što su ga imali kao domaćini Svjetskog prvenstva. Dosta su pomladili ekipu, no i ti mladi su sjajni. Posebice Mem i N’Guessan koji igraju u Barceloni te Remili koji igra kod mene, u PSG-u. Sigurno je da se nisu zasitili silnih trofeja koje su osvojili godinama unazad. No pustimo Norvežane i Francuze, idemo korak po korak, stepenicu po stepenicu. Do finala ima osam stepenica, a ta osma je jako visoko i nije nam još ni na vidiku. Za početak moramo proći prag, zakoračiti i prijeći prvu stepenicu – istaknuo je Luka.

U francuskom prvenstvu vaš PSG zaostaje šest bodova za vodećim Montpellierom?

– To se nije smjelo dogoditi. Izgubili smo dvije utakmice koje nismo smjeli izgubiti, kod Aixa i Nimesa. Činjenica je da smo u tim utakmicama bili oslabljeni, ali to nikako nije opravdanje. Mislim da će biti teško nadoknaditi tih minus šest – zaključio je Luka.