Luka Šamanić pronašao svoj novi NBA dom, iz Teksasa seli u New York

Nakon što ga je iz San Antonio Spursa otpustio legendarni "coach" Gregg Popovich, koji mu je navodno zamjerio neigranje na Ljetnoj NBA ligi, 21-godišnji hrvatski košarkaš Luka Šamanić (209 cm) pronašao je novi NBA dom.



Negdašnji kadet Zagreba, junior Barcelone i prvotimac ljubljanske Olimpije, potpisao je "dvosmjerni" ugovor sa New York Knicksa. A taj "two-way contract" znači da da će u razvojnoj G ligi igrati za filijalu Knicksa Westchester ali i da će moći odigrati do 50 utakmica za New York.



Kako piše Daniel Dunn, novinar USA Todayja, bit će to prilika za igrača koji je na draftu 2019. bio 19. izbor da se razvije u visokog igrača kakvog današnja košarka priželjkuje (mobilnog, prodornog, s vanjskim šutom) što u svojih 36 NBA utakmica u dvije sezone u Spursima ipak nije bio u prilici. Osim toga, piše Duun, bit će to prilika za Luku da dokaže da su dvojbe oko njegove izdržljivosti i mentaliteta bile promašene i da se razvije u igrača za kakvog mu njegov atletizam pruža priliku.



I dok su njegove prosječne brojke iz NBA utakmica skromne (3,8 koševa i 2,2 skokova), jer mu je takva bila i minutaža (10 minuta prosječno), igrajući za Austin Spurse, filijalu San Antonio Spursa, Luka je knjižio prosjek od 16,2 koševa i 8,3 skoka.

Inače, premda ga je "otpilio", Gregg Popovich je na NBA tržnici dao dobru preporuku za mladog Hrvata. Evo što je kazao za medije nakon što je Luki osobno priopćio lošu vijest.

- Luka je trenirao jako i davao je sve od sebe. To su uvijek teške odluke. Želimo mu sve najbolje. On ima dosta košarkaških vještina i nadamo se da će za sebe naći situaciju gdje će vještine biti iskorištene i da će negdje ostati u NBA ligi.



Je li to bila samo Popovicheva kurtoazija ili se on s time pokriva ako Šamanić kasnije u karijeri zabljesne, to će vrijeme pokazati. Za Luku je sada najvažnije da "preživi" završne prijave NBA sastava za što je rok 20. listopada kada svaka NBA momčad svoj "roster" mora svesti na 17 igrača od kojih dvojica mogu biti sa "dvosmjernim" ugovorom.

Inače, po kolektivnom ugovoru kojeg Udruga NBA igrača (NBPA) i NBA liga imaju, s obzirom da Šamanića nitko nije preuzeo u roku od 48 sati od kada su ga odpustili Spursi, upravo će klub iz San Antonija morati snositi njegovu godišnju plaću od 2,96 milijuna USD. Jer, mudri Knicksi ga nisu potpisali na puni nego na "dvosmjerni" ugovor.