Hrvat dobio otkaz u NBA ligi i ostao bez 4,5 milijuna dolara

U NBA ligi je vrijeme za definiranje momčadi, sastav od 15 imena, a žrtva te situacije ovom prilikom je 209 centimetara visoki Luka Šamanić. Naime, 21-godišnje hrvatsko atletsko krilo više nije članom San Antonio Spursa koji su ga u predvečerje nove sezone otpustili i učinili slobodnim igračem.

Menadžment teksaškog kluba tako je čak 20 dana prije razriješio dvojbu oko toga hoće li mladog Hrvata zadržati i četvrtu sezonu što bi ih, u sezoni 2022./2023. stajalo 4,57 milijuna USD.

Kako piše jedan od kroničara kluba, 21-godišnji Hrvat nije se uspio nametnuti kao standardan član rotacija trenera Gregga Popovicha a tome je kumovao i igrački uzlet godinu dana starijeg Keldona Johnsona. Taj igrač bio je 29. pick istog drafta (2019.) ali se uspio nametnuti i postati jednim od oslonaca u igri "Mamuza". Šamaniću to nije pošlo za rukom a bio je na tom draftu deset mjesta ispred (19.) pa kao takav ima zajamčenih 2,9 milijuna dolara za ovu nadolazeću sezonu. A njih će mu morati isplatiti San Antonio ukoliko Luku, ovih dana, ne angažira neki drugi NBA klub.

A to je nešto čemu se on upravo nada a to bi se moglo i dogoditi jer Luka jest potencijal i vjerujemo da za njega ima mjesta pod NBA nebom. No, čak i ako se to ne bi dogodilo, za Luku bi se u Europi sigurno našlo mjesta i to u klubu neke od najjačih europskih liga.

Čak i nakon što su "odrezali" Šamanića, Spursi još uvijek imaju jednog igrača viška pa novinari koji prate klub špekuliraju da bi to mogao biti netko između Al-Farouq Aminua i Keite Bates-Diopa.

Inače, Šamanić je u svoje dvije sezone u majici Spursa prosječno knjižio 3,8 koševa i 2,2 skoka za prosječnih deset minuta u 36 utakmica koje je odigrao. Za Austin Spurse, podružnicu San Antonija u razvojnoj G ligi, Luka je prosječno bilježio 16,2 koša, 8,3 skokova i 1,5 asistencija za prosječnih 29 minuta na parketu.

Ne ostane li Šamanić u NBA ligi, hrvatska NBA knjiga će u predstojećoj sezoni biti svedena na dva slova - na Bojana Bogdanovića (Utah) i Ivicu Zubca (LA Clippers) - s obzirom da je povratak teško ozlijeđenog Darija Šarića do kraja sezo teško ostvariva opcija.