Luka Modrić radi senzacionalan transfer? Nećete vjerovati gdje bi mogao otići kapetan Hrvatske

Španjolski nogometni prvoligaš Rayo Vallecano, koji je nakon 24 godine izborio nastup u Europi, zainteresiran je za dovođenje Luke Modrića nakon što mu ovaj mjesec istekne ugovor s Real Madridom. Uprava Rayo Vallecana, kluba iz madridske četvrti Vallecas, vjeruje da 39-godišnji kapetan hrvatske reprezentacije želi i dalje živjeti u Madridu gdje se ugodno osjeća njegova obitelj.

"(Radamel) Falcao je htio živjeti u Madridu i došao je kod nas. Igrači poput Modrića ili Cristiana Ronalda znaju da bi igranjem za Rayo živjeli u Madridu, ali kod nas ne mogu zarađivati koliko su zarađivali ranije", rekao je Martin Presa, predsjednik Rayo Vallecana, za španjolsku radijsku postaju Onda Cero.

Modrić, najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida, živi 13 godina u glavnom gradu Španjolske. Nadao se produženju ugovora s "Kraljevskim klubom", ali s upravom se nije uspio dogovoriti. Sada je u potrazi za novim klubom u kojem bi spreman dočekao Svjetsko prvenstvo koje se iduće godine igra u Kanadi, Sjedinjenim Državama i Meksiku.

Rayo Vallecano svakog ljeta dovodi igrače kojima je istekao ugovor ili ih posuđuje od drugih klubova. Godine 2021. doveo je besplatno kolumbijskog napadača Radamela Falcaa, koji je deset godina ranije igrao za Atletico Madrid, a ove sezone je u svojim redovima imao 33-godišnjeg kolumbijskog veznjaka Jamesa Rodrigueza.

James, bivši Modrićev suigrač iz Real Madrida, otišao je iz Vallecasa u siječnju.

"Ponekad ne ide sve kako treba. Želimo mu svu sreću ovog svijeta, iz nekog razloga se nije uklopio u našu shemu", rekao je Presa o kapetanu Kolumbije koji je sada u meksičkom Leonu.

Rayo je u posljednjem kolu španjolskog prvenstva izborio osmo mjesto koje vodi u europsku Konferencijsku ligu, što je izazvalo erupciju oduševljenja u radničkoj četvrti na jugoistoku grada. Sportski direktor Rayo Vallecana, David Cobeno, nije odgovorio na upit Hine je li kontaktirao Modrića i njegovog zastupnika.

Za Rayo su dosad igrala dvojica Hrvata, veznjak Stipe Andrijašević od 1995. do 1998. i branič Antonio Milić od 2019. do 2020. godine. Modrić će ovaj mjesec kao kapetan predvoditi Real Madrid na klupskom Svjetskom prvenstvu u SAD-u, a onda bi trebao prijeći u novi klub. Real Madrid ove sezone nije uspio obraniti naslov Lige prvaka i Španjolske, a uz to je bio poražen u finalu Kupa od Barcelone, zbog čega je morao otići trener Carlo Ancelotti.