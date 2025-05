VIDEO Luka Modrić svima pokazao kakav je čovjek

Nedugo nakon što je emotivno odigrao svoju posljednju utakmicu za Real Madrid na legendarnom stadionu Santiago Bernabeu, Luka Modrić pojavio se na okupljanju hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci. Premda je nedavno potvrđeno da mu madridski klub neće ponuditi novi ugovor, Modrić nije dopustio da emocije i prijelazno razdoblje utječu na njegov profesionalni odnos prema reprezentaciji.

Hrvatsku ovih dana očekuju prve dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., gostovanje kod Gibraltara 6. lipnja i domaći susret s Češkom 9. lipnja u Osijeku.

Izbornik Zlatko Dalić nije skrivao oduševljenje Modrićevim potezom.

- Bila je privilegija biti na njegovoj posljednjoj utakmici na Santiago Bernabeuu, doživio je veliku čast. Sad mu je najvažnije da nađe dobar klub i da odigra Svjetsko prvenstvo. On će dati svoj maksimum u izboru kluba, a mi mu moramo biti podrška. On zna svoj put. Danas je mogao preskočiti i ne doći, pojaviti se za pet dana, ali je stigao i trenira. To je dovoljan pokazatelj. Bit će ponuda, jako veliki izbor, ali on s obitelji to mora odlučiti - poručio je Dalić.

Modrić je dolaskom i treniranjem sa suigračima još jednom potvrdio koliko mu znači hrvatska reprezentacija, ali i koliko cijeni odgovornost i radnu etiku. U trenutku kada bi mnogi uzeli predah, on je odlučio dati sve od sebe. Kapetan Hrvatske, koji je u karijeri osvojio sve najvažnije klupske i individualne trofeje, još uvijek ne razmišlja o reprezentativnom oproštaju. Njegov cilj je nastup na Svjetskom prvenstvu 2026., a hrvatska javnost s nestrpljenjem iščekuje vijesti o njegovom idućem klupskom angažmanu. A Luka je još jednom pokazao koliko mu je važan hrvatski dres.