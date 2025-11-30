Modriću se ovo još nije dogodilo od dolaska u Milan, pogledajte što mu pišu

Luka Modrić je ovog ljeta stigao u AC Milan kao veliko pojačanje iz Real Madrida i odmah preuzeo ključeve veznog reda, no subotnji derbi protiv Lazija donio je prvi prekid medenog mjeseca s talijanskim tiskom. Iako je Milan slavio rezultatom 1:0 i tom pobjedom preuzeo vrh ljestvice Serie A, hrvatski kapetan nije bio na svojoj uobičajenoj razini. Kroz prvih dvanaest kola Modrić je redovito bio obasipan hvalospjevima, no nakon teške i iscrpljujuće utakmice na San Siru, koja je s nadoknadom trajala čak 104 minute, vodeći talijanski sportski listovi po prvi su put bili kritični prema njegovoj izvedbi, ističući neuobičajen broj pogrešaka u predaji lopte.

Kritike nisu bile zlonamjerne, već su odražavale visoke standarde koje je Modrić sam postavio svojim dosadašnjim igrama. Calciomercato mu je dodijelio ocjenu 6, uz prilično izravan komentar da je ovo vjerojatno bila njegova "najlošija utakmica otkako je u Milanu". Novinari su primijetili nekoliko ključnih pogrešaka u izgradnji napada, koje je Modrić pokušavao ispraviti ponosom i odgovornošću, no fluidnost igre je izostala. Sličan ton zadržao je i ugledni Corriere della Sera, koji je uz istu ocjenu iskoristio latinsku poslovicu "Semel in anno licet insanire" (Jednom godišnje dopušteno je biti lud), sugerirajući da je i velemajstorima dopušten jedan loš dan, posebice kada se zbroji previše netočnih dodavanja za igrača takve svjetske klase.

Taktička postavka trenera Massimiliana Allegrija također je bila pod povećalom u kontekstu Modrićeve igre. Il Messaggero je istaknuo kako se igra Milana oslanja na Hrvata, ali da se on morao prilagoditi sporijem ritmu momčadi, što mu je oduzelo prepoznatljivu energičnost i brzinu reakcije. Najstroži u ocjenjivanju bio je Eurosport, koji je Modriću dao tek 5,5 uz zaključak da "ovo nije bio najbolji Modrić" te da je izgubio nekoliko lopti kakve igrač njegovog renomea rijetko gubi. S druge strane, Mediaset je ponudio nešto blaži kut gledanja, napominjući da je, unatoč banalno izgubljenim loptama u prvom dijelu, u drugom poluvremenu ipak uspio povezati redove i dirigirati orkestrom kada je to bilo najpotrebnije.

Unatoč slabijim ocjenama, Modrićev doprinos pobjedi nije bio zanemariv, posebice u defenzivnom segmentu i borbenosti. Navijački portal Sempre Milan istaknuo je trenutak pred kraj susreta kada je Modrić u žestokom duelu bacio Pedra na travnjak, pokazujući da mu ne nedostaje želje ni u poznim igračkim godinama. Osim toga, sudjelovao je u začetku akcije za pobjednički pogodak. Utakmicu je odlučio Rafael Leao u 51. minuti na asistenciju Fikaya Tomorija, no završnica je bila kaotična. Lazio je u posljednjim sekundama tražio jedanaesterac zbog igranja rukom Strahinje Pavlovića, no VAR je presudio u korist Milana, što je dovelo do isključenja na klupama i burnog završetka derbija u kojem je Modrić, unatoč kritikama, s Milanom zasjeo na prvo mjesto.