Skandal potresa Španjolsku! Bivšeg Modrićevog suigrača optužuju za izdaju, navijači na nogama

Iako je madridski Real u utorak navečer deklasirao kazahstanski Kairat Almaty s uvjerljivih 5:0 u Ligi prvaka, glavna tema španjolskih medija nije bila briljantna pobjeda, već drama koja se odvijala na klupi za pričuvne igrače. U središtu pozornosti bio je Federico Valverde, zamjenik kapetana i jedan od ključnih igrača momčadi, koji je cijeli susret proveo na klupi. Njegova odsutnost u početnoj postavi, unatoč tome što je dan ranije odradio medijske obveze, što je praksa rezervirana za startere, pokrenula je lavinu spekulacija. Dodatno ulje na vatru dolilo je njegovo ponašanje: Urugvajac je djelovao izolirano, nije sudjelovao u uobičajenom zagrijavanju s ostatkom momčadi, a kada je u drugom poluvremenu poslan na zagrijavanje, stajao je nepomično uz aut-liniju s rukama iza leđa.

Korijen kontroverze seže u dane prije utakmice, kada su se pojavile glasine da je Valverde odbio uskočiti na poziciju desnog beka. Zbog ozljeda Danija Carvajala i Trenta Alexandera-Arnolda, trener Xabi Alonso navodno je razmatrao Urugvajca kao prinudno rješenje u obrani. Na konferenciji za medije Valverde je na tu temu izjavio kako "nije rođen da igra desnog beka", dodavši ipak da će "umrijeti za dres" i igrati gdje god je potrebno. Ipak, ta je izjava, čini se, podigla prašinu unutar kluba i u medijima, koji su njegov ostanak na klupi protumačili kao kaznu i jasan znak sukoba s trenerom.

Suočen s optužbama koje su ga proglasile izdajnikom i narušile njegov ugled, 26-godišnji veznjak nije dugo čekao s odgovorom. Oglasio se opširnom i vrlo emotivnom izjavom na društvenim mrežama. "Pročitao sam nekoliko članaka koji štete mom ugledu. Znam da sam imao loših utakmica, svjestan sam toga. Ne skrivam se i suočavam se s kritikama. Iskreno sam tužan. Ljudi mogu reći puno toga o meni, ali ni pod kojim okolnostima ne mogu reći da odbijam igrati. Dao sam sve i više za ovaj klub, igrao sam slomljen, ozlijeđen i nikada se nisam žalio niti tražio odmor", napisao je Valverde.

He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este… — Fede Valverde (@fedeevalverde) October 1, 2025

U nastavku se osvrnuo i na odnos s trenerom, pokušavši smiriti tenzije. "Imam dobar odnos s trenerom, što mi daje dovoljno samopouzdanja da mu kažem koju poziciju preferiram na terenu, ali uvijek, baš uvijek sam jasno dao do znanja da sam dostupan igrati bilo gdje, na svakom putovanju i u svakoj utakmici. Ostavio sam srce i dušu u ovom klubu i nastavit ću to činiti. Kunem se svojom čašću da nikada neću odustati i borit ću se do kraja, igrajući gdje god bude trebalo", zaključio je Urugvajac.

Službeno objašnjenje trenera Xabija Alonsa bilo je da je klupa za Valverdea bila planirana odluka donesena i prije konferencije za medije, a kao razlog je naveo "doziranje napora" zbog velikog opterećenja u prethodnim utakmicama. Međutim, španjolski mediji nisu povjerovali u tu priču. Novinar Roberto Gómez za Radio Marca izjavio je kako je Alonso bio "vrlo osvetoljubiv" svojim postupkom prema kapetanu Reala. Iako je Valverde svojom izjavom demantirao da je odbio poslušnost, njegovo ponašanje tijekom utakmice i opća atmosfera sugeriraju da postoji određena razina napetosti. Za Alonsa, čija je trenerska karijera u Madridu tek na početku, sukob s igračem koji je miljenik navijača i jedan od vođa svlačionice mogao bi biti vrlo skup. Oči javnosti sada su uprte u iduću utakmicu protiv Villarreala, koja će pokazati je li ovaj nesporazum riješen ili se radi o početku dubljeg sukoba u svlačionici "Kraljevskog kluba".