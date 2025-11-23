Luka Modrić ovo još nije doživio. Mnogi su plakali, a onda je Perez izgovorio njegovo ime

Iako je redovna godišnja skupština Real Madrida primarno zamišljena kao formalni događaj na kojem se članovima kluba predstavljaju financijska izvješća i proračun za novu sezonu, ovogodišnje okupljanje u Valdebebasu pretvorilo se u jedan od najemotivnijih dana u novijoj povijesti kraljevskog kluba. U dvorani prepunoj klupskih delegata, brojke su vrlo brzo pale u drugi plan onog trenutka kada je započela videoprezentacija posvećena najvećim uspjesima iz proteklog razdoblja. Muk u dvorani prekinuli su prvi taktovi glazbe i prizori koji su podsjetili na slavne dane, no apsolutni vrhunac emocija, trenutak koji Luka Modrić u svojoj bogatoj karijeri vjerojatno još nije doživio na ovakav način, dogodio se kada se na velikom ekranu pojavilo njegovo lice uz poruku koja je rasplakala mnoge prisutne: "Ne plači jer je gotovo, nasmiješi se jer se dogodilo." Ova rečenica, koju je hrvatski maestro izrekao prilikom svog odlaska iz kluba krajem prošle sezone nakon 13 godina vjernosti i osvojenih nevjerojatnih 28 trofeja, izazvala je lančanu reakciju; dvoranom se prolomio gromoglasan pljesak koji je trajao minutama, a suze na licima starijih članova skupštine svjedočile su o dubokom tragu koji je Hrvat ostavio u španjolskoj prijestolnici.

Kada se euforija tek neznatno stišala, za govornicu je stupio predsjednik Florentino Perez, čovjek koji je poznat po svojoj hladnokrvnosti i poslovnom pristupu, no ovoga puta ni on nije mogao sakriti drhtaj u glasu dok je govorio o igraču koji je definirao jednu cijelu eru. Perez je započeo svoj govor molbom da se oda priznanje svima koji su završili svoj put u klubu, ali je poseban naglasak stavio na hrvatskog veznjaka koji sada brani boje talijanskog AC Milana. "Modrić pripada srcu Real Madrida. On je primjer na terenu i izvan njega, voljen i poštovan od svih, kako od naših navijača, tako i od protivnika," istaknuo je Perez, nakon čega je ponovno morao zastati jer je spomen Modrićeva imena izazvao novu erupciju oduševljenja. Predsjednik je naglasio kako je bila čast gledati ga u bijelom dresu te mu se zahvalio na njegovom nogometu koji je bio mnogo više od same igre – bio je to simbol vrijednosti madridskog kluba. "Dragi Luka, hvala ti. Tvoja ostavština je vječna," zaključio je Perez, dok je dvorana pljeskom ispratila virtualni lik najtrofejnijeg igrača u povijesti kluba, stvarajući atmosferu koja je neodoljivo podsjećala na kraj jedne veličanstvene epohe.

No, emocije nisu bile rezervirane samo za Modrića; skupština je bila prilika i za konačni oproštaj od Carla Ancelottija, trenera koji je s 15 osvojenih naslova postao najuspješniji stručnjak u povijesti kluba prije nego što je preuzeo reprezentaciju Brazila. Perez je s ponosom govorio o Talijanu, ističući kako je on "zaslužio vječnu naklonost jer utjelovljuje gospodske vrijednosti Real Madrida". Uz Ancelottija, posebna počast odana je i Lucasu Vázquezu, djetetu kluba koji je svoju karijeru završio s 23 trofeja. Prisjećanje na njegovu hladnokrvnu šetnju prema bijeloj točki u finalu Lige prvaka u Milanu izazvalo je tople osmijehe i nostalgične uzdahe. Spomenut je i Jesús Vallejo, kao primjer tihe profesionalnosti, te košarkaške legende poput Chusa Matea i Sergia Rodrigueza, čime je klub pokazao da ne zaboravlja one koji su gradili njegov identitet. Nakon emotivnog dijela, Perez se okrenuo sadašnjosti, predstavivši novu eru pod vodstvom trenera Xabija Alonsa, koji je preuzeo kormilo nakon uspješne epizode u Leverkusenu. Predsjednik je istaknuo kako je ključ uspjeha spoj talenta i ljubavi prema klubu, navodeći nova pojačanja poput Trenta Alexander-Arnolda, Deana Huijsena i mladih nada poput Franca Mastantuona, koji se pridružuju zvijezdama poput Kyliana Mbappéa i Viniciusa Juniora u pohodu na nove titule.

Perez se, međutim, nije zadržao samo na pohvalama i oproštajima; iskoristio je govornicu kako bi oštro kritizirao krovne nogometne organizacije, nastavljajući svoj dugogodišnji rat s UEFA-om i vodstvom La Lige. Osvrnuo se na prošireno Svjetsko klupsko prvenstvo i novi format Lige prvaka, tvrdeći da "nije normalno da UEFA diktira sudbinu klubova i prisiljava igrače na formate koji štete zdravlju i interesima navijača". Posebno je bio kritičan prema rasporedu koji je prošle sezone rezultirao brojnim ozljedama, naglasivši da su igrači Reala odigrali više od 80 utakmica, što je nazvao "užasnim i neizdrživim". Perez je podsjetio prisutne na pravo kluba da traži naknadu štete, ali i na pravo da organizira vlastita natjecanja, jasno aludirajući na projekt Superlige koji, prema njegovim riječima, ostaje jedino rješenje za financijsku stabilnost europskog nogometa. Njegova retorika bila je jasna poruka da Real Madrid, unatoč promjenama u igračkom i stručnom kadru, ne planira odustati od svoje vodeće uloge u reformi svjetskog nogometa.

Poseban dio svog izlaganja Florentino Perez posvetio je predsjedniku La Lige, Javieru Tebasu, i njegovim kontroverznim pokušajima da se prvenstvene utakmice igraju u Sjedinjenim Američkim Državama. Perez je oštro osudio ideju da se utakmica između Barcelone i Villarreala odigra u Miamiju, nazivajući to kršenjem osnovnih sportskih načela ravnopravnosti natjecanja. "Nije normalno da predsjednik lige prisiljava klubove na putovanja preko oceana usred sezone, nešto što čak ni kapetani uključenih momčadi ne smatraju normalnim," grmio je Perez s govornice. Dodao je kako je nedopustivo da se narušava pravilo prema kojem svaka momčad mora igrati protiv svakog suparnika jednom kod kuće i jednom u gostima, te je optužio ligu da financijskim bonusima pokušava kupiti pristanak klubova na ovakve egzibicije. Tebas je, očekivano, odmah reagirao putem društvenih mreža, optuživši Pereza da je frustriran i da lažno prikazuje Superligu kao spasitelja nogometa, no pljesak članova skupštine jasno je pokazao na čijoj je strani "madridismo" u ovom sukobu divova.