Dinamo će biti kažnjen zato što Kovačević nije došao pred novinare nakon utakmice

Dinamo se u subotu vratio na pobjedničke ligaške staze nakon prilično rutinirane 3:1 pobjede protiv Varaždina na svojem stadionu, a trenutke poslije utakmice je obilježio nastavak medijske šutnje trenera Dinama, Marija Kovačevića.

Prije Karlovca najavu je odradio novi dokapetan Miha Zajc, nakon 7:0 protiv Karlovca dao je Kovačević izjavu za nositelje TV prava, ne i za ostale medije.

Utakmicu s Varaždinom zadatak je dobio najaviti njegov pomoćnik Sandro Bloudek, a nakon tih 3:1 s Varaždincima, plavi su otkazali konferenciju za novinare.

Nakon trenera Varaždina Nikole Šafarića koji je komentirao susret, glasnogovornik plavih je izvijestio: "Dinamo neće imati press konferenciju, ispričavamo se na čekanju."

U službeni propozicijama HNL-a jasno je navedeno da glavni treneri svake momčadi koja sudjeluje u utakmici moraju stati pred novinare i dati izjavu, i za nositelja TV prava, ali i za sve ostale medije na konferenciji. U suprotnom slijedi prijava delegata, a onda i kazna za klub.

"Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za minimum 30 osoba i organizirati konferenciju za novinare 15 minuta po završetku utakmice, kojoj obvezno prisustvuju licencirani glavni treneri obje momčadi te po potrebi jedan igrač iz svake momčadi koji je nastupio na utakmici.

U slučaju da se treneri ne odazovu na konferenciju za novinare ili ne izvrše obveze prema ugovornom partneru za TV prava davanjem izjave neposredno po završetku utakmice na određenom mjestu ispred roll up bannera Lige, delegat utakmice dužan je podnijeti prijavu Disciplinskom sucu Lige.", piše u Članku 34. propozicija HNL-a.