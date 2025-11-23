Trener se konačno oglasio o Livakoviću, povijest nam govori što ovakve izjave znače

Prvi vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković (30) žali za odlukom koju je donio na početku ove sezone. Dolazak u Španjolsku činio se odličnim za povratak minutaže, no to se u konačnici nije dogodilo.

Izvjesno je da Livaković neće braniti niti jednu minutu za svoj trenutačni klub, Gironu, budući da je to već iskomunicirao španjolskom prvoligašu. Podsjetimo, Livaković je početkom rujna došao u Gironu na posudbu iz redova turskog velikana Fenerbahčea u želji za većom minutažom.

Girona je uvjerila Livakovića i poznatog hrvatskog menadžera Andyja Baru, koji je posredovao u ovoj posudbi, da će hrvatski vratar biti standardan u španjolskom klubu. Zbog iznimno loših izvedbi klupskih vratara Paula Gazzanige i Vladislava Krapivcova u uvodu sezone (crveni kartoni, primljeni brojni 'pacerski' golovi...) zaista se činilo da će Dominik odmah dobiti priliku biti standardni vratar, no to se ipak nije dogodilo.

Trener Girone, Michel, je povjerenje dao Gazzanigi koji je u posljednje vrijeme poboljšao svoju formu, a Livaković je ubrzo shvatio da neće biti korišten koliko bi htio. Stoga je Livaković, s obzirom na to da je već branio za Fenerbahče ove sezone, shvatio da ne bi trebao braniti ni minute za klub, jer Uefino pravilo nalaže da igrač ne smije igrati za tri kluba u istoj sezoni. Dakle, jedna minuta u Gironi bi mu onemogućila promjenu sredine na zimu.

Budući da je izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić nedavno poslao upozorenje Livakoviću da neće biti na popisu za SP ako ne bude imao klupsku minutažu, Dominik je očajan za odlaskom i Dinamo je ušao u priču kao odlična opcija. U klubu nisu pretjerano oduševljeni izvedbama vratara Ivana Nevistića koji ima sjajne bljeskove, ali ne pokazuje kontinuitet.

Nedavno je za tamošnje medije trener Michel progovorio o statusu Livakovića u Gironi.

- Kasnije ćemo vidjeti što će biti, ali trenutačno nemam nikakav problem - rekao je Míchel o statusu hrvatskog golmana.

Prateći godinama nogomet, ali i značenje medijski 'popeglanih' trenerskih izjava, jasno nam je da ovakve izjave između redaka znače da budućnost Livakovića u Gironi baš i ne postoji, budući da treneri imaju običaj znatno snažnije pohvaliti igrača ako na njega imalo računaju u budućnosti. Ovu izjavu slobodno možete prevesti kao "čekamo da ode".